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Την αξιοποίηση φορετών συσκευών, όπως τα έξυπνα ρολόγια και οι συσκευές καταγραφής δραστηριότητας, για την παρακολούθηση της σωματικής άσκησης σε επίπεδο πληθυσμού προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για σχέδιο διεθνών τεχνικών προδιαγραφών, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τη χρήση τέτοιων συσκευών στα εθνικά και περιφερειακά συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με την ανάγκη καλύτερης καταγραφής της σωματικής αδράνειας και της καθιστικής συμπεριφοράς, δύο σημαντικών παραγόντων κινδύνου για χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα.

Σήμερα, μεγάλο μέρος των διαθέσιμων στοιχείων για τη φυσική δραστηριότητα προέρχεται από ερωτηματολόγια, στα οποία οι πολίτες καλούνται να εκτιμήσουν οι ίδιοι πόσο κινούνται ή ασκούνται.

Οι φορετές συσκευές θα μπορούσαν να συμπληρώσουν αυτές τις πληροφορίες με αντικειμενικές μετρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα τους είναι αξιόπιστα και συγκρίσιμα.

Το προσχέδιο του ΠΟΥ περιγράφει τις ελάχιστες και πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις για συσκευές που φοριούνται στον καρπό, καθώς και ζητήματα πρόσβασης στα δεδομένα, εφαρμογής και λειτουργικής υποστήριξης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας σε διαφορετικά συστήματα υγείας, περιλαμβανομένων χωρών με περιορισμένους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους.

Στη διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν υγειονομικές αρχές, ερευνητές, στατιστικές υπηρεσίες, κατασκευαστές συσκευών, οργανισμοί τυποποίησης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 6 Δεκεμβρίου 2026.

Ο ΠΟΥ διευκρινίζει ότι πρόκειται για σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών και όχι για έγκριση συγκεκριμένων έξυπνων ρολογιών ή άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η πρωτοβουλία δεν αφορά τη διάγνωση ασθενειών μέσω φορετών συσκευών, αλλά τη δυνατότητα αξιοποίησής τους στην παρακολούθηση της σωματικής δραστηριότητας και στην ανάπτυξη πολιτικών δημόσιας υγείας.