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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Ramadan Hamo, 21 ετών, ο οποίος απουσιάζει από την οικία του στη Γεροσκήπου, στην Πάφο, από τις 08/11/2026.

Ο 21χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,65μ. περίπου, με κοντά μαύρα μαλλιά, μαύρη γενειάδα και καφέ μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στον αριθμό τηλεφώνου 26806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.