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Ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για τη θεραπεία ορισμένων παθήσεων του ήπατος μπαίνει στο μικροσκόπιο των επιστημόνων ως πιθανή θεραπεία για τη νόσο Πάρκινσον.

Βρετανοί ερευνητές ανακοίνωσαν ότι το ουρσοδεοξυχολικό οξύ εντάσσεται σε μεγάλη κλινική δοκιμή, με στόχο να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νευροεκφυλιστικής νόσου.

Η ανακοίνωση έγινε από το University College London (UCL), το οποίο συντονίζει τη μελέτη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Νιούκασλ.

Η δοκιμή, με την ονομασία EJS ACT-PD, έχει σχεδιαστεί για να εξετάζει παράλληλα διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές που ενδέχεται να επιβραδύνουν ή να αναστείλουν την εξέλιξη του Πάρκινσον.

Η νέα προσθήκη αφορά το ουρσοδεοξυχολικό οξύ, γνωστό ως UDCA, το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για συγκεκριμένες ηπατικές παθήσεις.

Γιατί ένα φάρμακο του ήπατος;

Το ενδιαφέρον των επιστημόνων επικεντρώνεται στη λειτουργία των μιτοχονδρίων, των μικροσκοπικών δομών που παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται τα κύτταρα.

Η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων θεωρείται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη νόσο Πάρκινσον, καθώς μπορεί να επηρεάζει την επιβίωση των νευρικών κυττάρων.

Προηγούμενες εργαστηριακές και μικρότερες κλινικές μελέτες έχουν δώσει ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι το UDCA ενδέχεται να βελτιώνει τη μιτοχονδριακή λειτουργία. Σε προηγούμενες δοκιμές έχουν επίσης καταγραφεί ενδείξεις βελτίωσης της βάδισης και της κινητικότητας.

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν επαρκούν για να αποδειχθεί ότι το φάρμακο επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου.

Μια διαφορετική προσέγγιση στις κλινικές δοκιμές

Η EJS ACT-PD αξιοποιεί έναν σχεδιασμό που επιτρέπει τη δοκιμή περισσότερων θεραπειών ταυτόχρονα και την προσαρμογή της μελέτης ανάλογα με τα αποτελέσματα.

Ήδη εξετάζονται δύο άλλα φάρμακα, η τελμισαρτάνη και η τεραζοσίνη, τα οποία χρησιμοποιούνται για διαφορετικές παθήσεις, μεταξύ των οποίων η υπέρταση.

Σύμφωνα με το UCL, η δοκιμή έχει ενεργοποιηθεί σε 26 νοσοκομειακά κέντρα του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ περισσότεροι από 189 συμμετέχοντες έχουν ήδη ενταχθεί με τυχαιοποίηση σε θεραπευτικές ομάδες.

Η νόσος Πάρκινσον χαρακτηρίζεται από προοδευτική απώλεια νευρικών κυττάρων και μπορεί να προκαλέσει τρόμο, δυσκαμψία, βραδύτητα κινήσεων και προβλήματα ισορροπίας.

Οι διαθέσιμες θεραπείες μπορούν να περιορίσουν πολλά από τα συμπτώματα, αλλά η αναζήτηση φαρμάκων που θα επιβραδύνουν την ίδια τη νόσο παραμένει βασικός στόχος της έρευνας.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η ένταξη του UDCA στη μελέτη δεν αποτελεί απόδειξη αποτελεσματικότητας. Η απάντηση θα προκύψει από τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής.