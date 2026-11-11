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Ζωντανό εντοπίστηκε βρέφος μόλις 11 μηνών στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, είχε παραμείνει θαμμένο για περίπου ένα 24ωρο. Το βρέφος βρέθηκε την Τρίτη, σε μια υπόθεση που προκαλεί σοκ.

Το αγοράκι, ονόματι Κόα Σαρπ, εντοπίστηκε μέσα σε κλουβί σκύλου, τυλιγμένο σε μια πετσέτα και θαμμένο σε μικρό βάθος σε δασική περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Λέξινγκτον.

«Σίγουρα ο Θεός είναι καλός. Μόλις πριν από λίγα λεπτά εντοπίσαμε τον μικρό Κόα, 11 μηνών, θαμμένο ζωντανό, να κρατιέται στη ζωή και να κλαίει. Ήταν ο πιο χαρούμενος ήχος που θα μπορούσε κανείς να ακούσει», δήλωσε ο σερίφης Τζέι Κουν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

An 11-month-old South Carolina boy was rescued on Tuesday, November 10, 2026, after authorities said he spent approximately 24 hours buried underground inside a towel-wrapped dog crate.



Koah Sharpe was found near his grandfather’s home in Lexington County after investigators… pic.twitter.com/Pf8u4P2MXX — ATM News (@atm_news_) November 11, 2026

Η εξαφάνιση

Το βρέφος εξαφανίστηκε τη Δευτέρα, αφού η μητέρα του το άφησε υπό τη φροντίδα του πατέρα του στο σπίτι της, ενώ η ίδια έλειπε για μια υποχρέωση. Όταν διαπιστώθηκε ότι το παιδί αγνοούνταν, δηλώθηκε η εξαφάνισή του και οι Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες.

Ο Κόα εντοπίστηκε όταν ομάδα αναζήτησης παρατήρησε ότι το χώμα σε ένα σημείο του δάσους, περίπου 50 μέτρα από το σπίτι του πατέρα του, είχε πρόσφατα αναμοχλευθεί.

An 11-month-old boy who had been taken by his father was found buried alive in a dog crate following an urgent search, authorities in South Carolina said.https://t.co/A45CZnlS8o November 11, 2026

Συνελήφθη ο πατέρας του βρέφους

Ο σερίφης ανακοίνωσε ότι ο πατέρας του παιδιού, Μάικλ Κόμερ, είχε συλληφθεί το βράδυ της Δευτέρας για διάρρηξη και αντίσταση κατά τη σύλληψη. Οι Αρχές συνεργάζονται με την εισαγγελία για να καθοριστούν ενδεχόμενες πρόσθετες κατηγορίες σε βάρος του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, με τον σερίφη να εκφράζει την ελπίδα ότι θα αναρρώσει.

ertnews.gr