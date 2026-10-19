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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με ένα νεογέννητο που μόλις ήρθε στον κόσμο και φαίνεται να μην το απασχολεί τίποτα!

Το τροφαντό μωράκι βρίσκεται στα χέρια του Αιγύπτιου γιατρού Islam Eldeh, ο οποίος δημοσιεύει συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τις πρώτες στιγμές νεογέννητων.

Dünyaya henüz merhaba diyen yeni doğmuş bir bebeğin, sanki hâlâ anne karnındaymış gibi sergilediği rahat ve huzurlu tavırlar sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/ZzWLPuDEaQ October 16, 2026

Αυτό που έκανε το συγκεκριμένο μωρό να γίνει viral είναι η απίστευτα χαλαρή στάση του. Με τα χεράκια πίσω από το κεφάλι και τα ποδαράκια σταυρωμένα, μοιάζει σαν να έχει ξαπλώσει στον καναπέ του σπιτιού του.

Μάλιστα, παρόλο που δεν έχει ακόμη αποκοπεί ο ομφάλιος λώρος, το μωράκι φαίνεται να λαγοκοιμάται αμέριμνο, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές της ζωής του χωρίς την παραμικρή ενόχληση.

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε κύμα χιουμοριστικών σχολίων, με αρκετούς χρήστες να αστειεύονται πως το νεογέννητο πρέπει να κατάγεται από βασιλική οικογένεια, κρίνοντας από την άνεσή του.