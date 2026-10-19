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Το πάρκινγκ σε περιοχές πλησίον πανεπιστημίων, και δη των ιδιωτικών, είναι ένα μεγάλο μαρτύριο, ειδικά για πολίτες που εργάζονται σε αυτές τις περιοχές και η εταιρεία στην οποία απασχολούνται δεν τους παρέχει χώρο στάθμευσης. Αλλά η κατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια έχει ξεφύγει και έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα.

Σε συγκεκριμένη περιοχή που γειτνιάζει με ιδιωτικό πανεπιστήμιο, υπάρχουν χώροι στάθμευσης με σήμανση ότι ανήκουν σε ιδιωτική εταιρεία που εργοδοτεί αρκετό προσωπικό. Σε κάποιους από αυτούς τους χώρους υπάρχουν και μπάρες… Αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους φοιτητές να βάζουν τα αυτοκίνητά τους παντού, ακόμη και μπροστά από τις μπάρες, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να ψάχνουν για θέση στάθμευσης ή πρόσβαση από και προς αυτό.

Ακόμη και οι κλήσεις της Αστυνομίας προς αυτούς που βάζουν τα οχήματά τους όπου να ’ναι, έπειτα από παράπονα των επηρεαζόμενων, μένουν αναπάντητες. Εκτός αυτού, παράλληλος δρόμος διπλής κατεύθυνσης, με κίτρινη γραμμή, μετά βίας επιτρέπει πλέον τη διέλευση οχημάτων προς μία κατεύθυνση. Και τα πεζοδρόμια έχουν γίνει ένας ακόμη χώρος στάθμευσης.

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