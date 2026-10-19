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Έχουν δοθεί από τα ΗΕ ημερομηνίες για κοινή συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, ανέφερε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.



Προσερχόμενος σε εκδήλωση για τα 150χρονα της εφημερίδας Εστία και ερωτηθείς τι να αναμένουμε από την αυριανή του συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πηγαίνω στη συνάντηση με έναν και μοναδικό στόχο: να έχουμε θετικές εξελίξεις.



Έχουμε μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε, συνεχίζεται και ευελπιστώ να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Μας έχουν δοθεί και κάποιες ημερομηνίες για την κάθοδο της κας Ολγκίν και μιας κοινής συνάντησης ανάμεσα στους τρεις μας. Απαντήσαμε θετικά, εκτιμώ ότι θα απάντησε θετικά και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, και πραγματικά ελπίζω αύριο να έχουμε θετικά νέα για να ανακοινώσουμε».



Ερωτηθείς πότε αναμένεται η κάθοδος της κας Ολγκίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα το ανακοινώσουν τα Ηνωμένα Έθνη, θα είναι εντός Οκτωβρίου».



Σε ερώτηση αν αύριο θα υπάρξει ανακοίνωση για διάνοιξη τεσσάρων οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «μακάρι να υπάρξει, είμαστε έτοιμοι εμείς, αν υπάρξει ανταπόκριση φυσικά και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ανακοίνωση, όπως και σε πολλά άλλα θέματα τα οποία έθεσε ο ΓΓ των ΗΕ, ουσία, μεθοδολογία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».



Ερωτηθείς αν υπάρχει θετική αντιμετώπιση από την τουρκοκυπριακή πλευρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς, νομίζω μίλησε ο κ. Έρχιουρμαν δημόσια, έχει πει τις απόψεις του, έχω σχολιάσει τη συνέντευξη του. Να αναμένουμε να δούμε αύριο και θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε».