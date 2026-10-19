Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν, εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

Όπως επισημαίνεται, η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται στη συνάντηση με εποικοδομητική διάθεση, συνέπεια και συγκεκριμένες εισηγήσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο μπορούν να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τα επόμενα βήματα.