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Την απάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, σε επιστολή που του απέστειλε στις 28 Αυγούστου, σχετικά με καταγγελλόμενες παρεμβάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς σε πολιτιστικές, αθλητικές και διπλωματικές δραστηριότητες των Τουρκοκυπρίων, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι πληροφορίες για την απάντηση Γκουτέρες είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα στον τουρκοκυπριακό Τύπο.

Σύμφωνα με τον κ. Έρχιουρμαν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτήρισε «αποθαρρυντικές» τις ενέργειες που παρεμποδίζουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι δεν συνάδουν με τις κοινές προσπάθειες για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών προς επίλυση του Κυπριακού.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιστολή της 28ης Αυγούστου αφορούσε, μεταξύ άλλων, την ακύρωση φεστιβάλ και εκδήλωσης της ποδοσφαιρικής σχολής της Μπαρτσελόνα, καθώς και τις ενέργειες που, κατά τον ίδιο, έγιναν από την ελληνοκυπριακή πλευρά για την παρεμπόδιση επαφών των Τουρκοκυπρίων με ξένους διπλωμάτες.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστηρίζει ότι ο κ. Γκουτέρες, στην απαντητική επιστολή του, ανέφερε πως έλαβε προσεκτικά υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για τις εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τις πολιτιστικές, αθλητικές, πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με όσα μεταφέρει ο κ. Έρχιουρμαν, ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι τέτοιες ενέργειες αντιβαίνουν στις εκκλήσεις του για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ο κ. Έρχιουρμαν υπογραμμίζει ότι στόχος της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι η εφαρμογή νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ώστε να δημιουργηθούν, όπως αναφέρει επικαλούμενος τον Γενικό Γραμματέα, «ευνοϊκές συνθήκες που θα διασφαλίσουν την έναρξη μιας διαδικασίας με στόχο μια διαρκή λύση».

«Είναι σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι ο κ. Γκουτέρες συμμερίζεται αυτή την άποψη, την οποία έχουμε εκφράσει επανειλημμένα στο παρελθόν», σημειώνει.

Εκφράζει, επίσης, την ελπίδα ότι η επιστολή του Γενικού Γραμματέα θα αποτελέσει οδηγό για όσους καλούνται να αξιολογήσουν ενέργειες οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αποσκοπούν στην απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, κατά παράβαση προηγούμενων αποφάσεων διεθνών οργανισμών.

Καταλήγοντας, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό και την ενίσχυση των επαφών της τουρκοκυπριακής κοινότητας με τη διεθνή κοινότητα.

Ο κ. Έρχιουρμαν δεν δημοσιοποίησε στην ανάρτησή του το πλήρες κείμενο της απαντητικής επιστολής του Γενικού Γραμματέα, με αποτέλεσμα οι αναφορές στις θέσεις του κ. Γκουτέρες να βασίζονται στην περιγραφή που έδωσε ο ίδιος ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Έρχιουρμαν είχε αποστείλει στις 28 Αυγούστου επιστολές προς τον Αντόνιο Γκουτέρες, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, με αφορμή τις αντιδράσεις γύρω από τη διοργάνωση ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στα κατεχόμενα.