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Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας που εγκλωβίστηκε σε φαράγγι βάθους περίπου 40 μέτρων, κοντά στην κοινότητα Αγία Σκέπη, στο Πολιτικό Λευκωσίας, πραγματοποίησαν το απόγευμα της Κυριακής (18/10) μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η κλήση για βοήθεια λήφθηκε μετά τις 16:30, με μέλη της Πυροσβεστικής της Επαρχίας Λευκωσίας να κινητοποιούνται για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τη γυναίκα στο φαράγγι, βάθους περίπου 40 μέτρων, και κατάφεραν να την ανασύρουν με τη χρήση ειδικής διασωστικής εξάρτυσης.

Ακολούθως, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ύψος του δρόμου, όπου παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, για προληπτικό έλεγχο και παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στο φαράγγι διερευνώνται από την Αστυνομία.