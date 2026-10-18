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Αποκλίσεις στην εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, αυξήσεις τιμών πριν και μετά την εφαρμογή του μέτρου, αλλά και περιπτώσεις υπεραγορών που δεν προχώρησαν στις αναμενόμενες μειώσεις, καταγράφει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, εξαπολύοντας παράλληλα έντονη κριτική κατά της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και των Υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας.

Σε ανακοίνωσή του, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου, με τίτλο «Στο ίδιο έργο θεατές», ο Σύνδεσμος παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των τιμών από τις 30 Σεπτεμβρίου, όταν εξαγγέλθηκαν τα πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών για αντιμετώπιση της ακρίβειας, μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών περιλαμβανόταν η επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε πέντε επιπλέον κατηγορίες βασικών προϊόντων, με ισχύ από τις 12 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Συνδέσμου, από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από την εφαρμογή του μέτρου, καταγράφηκαν αυξήσεις στη μέση τιμή οκτώ προϊόντων, οι οποίες κυμαίνονταν από ένα μέχρι επτά σεντ.

Παράλληλα, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μηδενικού ΦΠΑ, στις 12 Οκτωβρίου, η μέση ποσοστιαία μείωση που καταγράφηκε στις τιμές περιορίστηκε στο 3,76%, αντί του 5% που αναμενόταν, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο.

Το ποσοστό αυξήθηκε στο 4,3% στις 13 Οκτωβρίου και στο 4,5% στις 14 Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο να φθάσει στο επίπεδο που ανέμενε ο Σύνδεσμος.

Επιπλέον, τρεις ημέρες μετά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, εντοπίστηκαν τρία προϊόντα των οποίων η μέση τιμή αυξήθηκε κατά δύο έως τέσσερα σεντ.

Αποκλίσεις σε τέσσερις από τις δέκα υπεραγορές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 15 Οκτωβρίου η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία υποστήριξε ότι το μέτρο εφαρμόστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, αφού επεξεργάστηκε τον πίνακα της Υπηρεσίας, διαπίστωσε ότι οι καταγραφές τιμών πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Οκτωβρίου, δηλαδή επτά ημέρες μετά την εξαγγελία του μέτρου και δύο ημέρες μετά την έναρξη εφαρμογής του.

Όπως αναφέρει, τέσσερις από τις δέκα υπεραγορές που περιλαμβάνονταν στον πίνακα παρουσίαζαν αποκλίσεις από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου.

Παράλληλα, καταγράφηκαν αυξήσεις στις τιμές τριών προϊόντων, ενώ σε δύο υπεραγορές δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μείωση στις τιμές των αρτοποιητικών προϊόντων, παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει τρεις ημέρες από την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ.

«Όλα κύλησαν ομαλά;» – Αιχμές κατά της Υπηρεσίας

Ο Σύνδεσμος αμφισβητεί ευθέως την εκτίμηση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ότι η εφαρμογή του μέτρου εξελίχθηκε ομαλά.

Όπως επισημαίνει, η Υπηρεσία είχε προβεί σε σχετικές δηλώσεις ήδη από την επομένη της έναρξης εφαρμογής του μέτρου, παρά τις αποκλίσεις που ο ίδιος είχε καταγράψει.

Μάλιστα, διερωτάται κατά πόσον αποτελεί συνήθη πρακτική της Υπηρεσίας να ανακοινώνει ότι όλα εξελίσσονται ομαλά, τόσο στην περίπτωση των καυσίμων όσο και στις τιμές των προϊόντων.

Την ίδια στιγμή, διευκρινίζει ότι οι αυξήσεις στις τιμές δεν συνιστούν κατ’ ανάγκην παράβαση, καθώς οι πωλητές έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζουν τις τιμές τους.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το ουσιαστικό ζήτημα είναι κατά πόσον το οικονομικό όφελος από τα κυβερνητικά μέτρα καταλήγει στο σύνολό του στους καταναλωτές.

Πυρά κατά των Υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας

Έντονη κριτική ασκείται και στα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, τα οποία ο Σύνδεσμος κατηγορεί για αδράνεια και αδιαφορία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρά τις επανειλημμένες δημόσιες υποδείξεις και εκκλήσεις του Συνδέσμου για λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν ότι οι επιδοτήσεις μεταφέρονται στο σύνολό τους στους καταναλωτές, δεν έχει υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση.

«Είναι αδιανόητο το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας», αναφέρει ο Σύνδεσμος, να μην έχουν διασφαλίσει ότι το όφελος των μέτρων καταλήγει στους πολίτες, κάνοντας λόγο για «αδράνεια και αδιαφορία των Υπουργείων».

Σημειώνεται ότι τα συμπεράσματα του Συνδέσμου βασίζονται αποκλειστικά στην παρακολούθηση των τιμών σε 49 υπεραγορές που συμμετέχουν στην πλατφόρμα e-kalathi, καθώς και στην επεξεργασία στοιχείων από τη δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή Smart kalathi.

Καταλήγοντας, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών υποστηρίζει ότι η αρμόδια Αρχή για την προστασία των καταναλωτών αποδεικνύεται, για ακόμη μία φορά, «κατώτερη των περιστάσεων και των προσδοκιών των καταναλωτών».