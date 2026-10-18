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Σε εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσια κτίρια, ιστορικά μνημεία και εμπορικές επιχειρήσεις οδήγησαν τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων για το κόστος ζωής, την παιδεία και τις συνθήκες στα σχολεία.

Στον τραγικό απόηχο των επεισοδίων, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από καρδιακό επεισόδιο, ένας άλλος ακρωτηριάστηκε, ενώ καταστήματα, αυτοκίνητα και δημόσια κτήρια κάηκαν ή βανδαλίστηκαν. Τουλάχιστον 1.800 άνθρωποι συνελήφθησαν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ περισσότεροι από 500 αστυνομικοί, χωροφύλακες και πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν μετά τις συγκρούσεις αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών, με δημαρχεία να πυρπολούνται, δημόσιους χώρους να βανδαλίζονται και εκατοντάδες επιχειρήσεις να λεηλατούνται.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύσκεψη με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη το απόγευμα της Κυριακής, προτού απευθυνθεί στους πολίτες στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το γραφείο του.

Νέα βίαια επεισόδια στο Παρίσι

Μονάδα της αστυνομίας που εξειδικεύεται στην καταπολέμηση της αστικής βίας, η CRS 8, αναπτύχθηκε στο Παρίσι για δεύτερη συνεχή ημέρα, έγινε γνωστό σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, μεσούσης της έντασης και των λεηλασιών που ξανάρχισαν.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, η ειδική αυτή μονάδα «αναπτύχθηκε στην Πλατεία της Δημοκρατίας» όπου επικρατούν εντάσεις, με συγκρούσεις μεταξύ εκατοντάδων ατόμων και των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Λεηλασίες έχουν ξαναρχίσει στην περιοχή, με στόχο κυρίως ένα κατάστημα ενδυμάτων, σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδει η τηλεόραση.

Πυρπολήσεις ιστορικών κτιρίων και βανδαλισμοί σε μνημεία

Στη Λιμόζ, η εικόνα του Πύργου του Ρολογιού που καταρρέει φλεγόμενος έχει κάνει το γύρο του κόσμου ξυπνώντας μήνες από την καταστροφική πυρκαγιά στη Νοτρ Νταμ στο Παρίσι το 2019. Με τη διαφορά ότι εδώ μιλάμε για εμπρησμό. Το δημαρχείο του 19ου αιώνα υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από πυρκαγιά που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, προκλήθηκε σκόπιμα. Οι φλόγες κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του κτιρίου, με την οροφή να καταρρέει, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο την Κυριακή. «Η φωτιά μπήκε σκόπιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος των αρχών, Μορίς Μπαράτ, κάνοντας λόγο για πολύ σοβαρές ζημιές σε ένα ιστορικό κτίριο που είχε επιβιώσει από δύο Παγκόσμιους Πολέμους.

Στη Μασσαλία, κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα, έπιπλα και αγάλματα, ενώ έγραψαν συνθήματα στους τοίχους. Αντίστοιχα, στη Λιλ και στην Ανζέ καταγράφηκαν εισβολές και βανδαλισμοί σε δημόσια κτίρια, ενώ στο Μπορντό ομάδα ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλε στην κατοικία του νομάρχη.

Στη Λυών, το τουριστικό γραφείο της πόλης έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης, με το κτίριο του 19ου αιώνα, να υφίσταται πολύ σοβαρές ζημιές. Το γραφείο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς μπροστά στα μάτια απογοητευμένων πολιτών αλλά και εν μέσω πανηγυρισμών των μασκοφόρων που το πυρπόλησαν. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα επεισόδια.

Στο Παρίσι, στο επίκεντρο των βανδαλισμών βρέθηκε το εμβληματικό μνημείο στην Πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), το οποίο χρονολογείται από το 1883. Η βάση του μνημείου υπέστη ζημιές, ενώ βανδαλίστηκαν τα αγάλματα που συμβολίζουν τις αξίες της Γαλλικής Επανάστασης, την Ελευθερία, την Ισότητα και την Αδελφοσύνη. Το χάλκινο άγαλμα της Μαριάν, που προσωποποιεί τη Γαλλική Δημοκρατία, βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των επεισοδίων, με ένα κίτρινο γιλέκο να έχει τοποθετηθεί πάνω του.

Οι εικόνες από τις καταστροφές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ οι κάτοικοι των πόλεων κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τις κατεστραμμένες προσόψεις, τα συντρίμμια και τις φθορές σε δημόσιους χώρους. «Ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο Ζαν Κριστιάν, καταστηματάρχης στη Λυών, περιγράφοντας τις στιγμές κατά τις οποίες τα πλήθη περνούσαν μπροστά από το κατάστημά του και προκαλούσαν καταστροφές.

Εκατοντάδες επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν

Σοβαρό είναι το πλήγμα και για τον εμπορικό κόσμο. Σύμφωνα με τη γαλλική Ομοσπονδία Εμπορίου και Διανομής, περίπου 1.500 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Στο Μπορντό, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τομά Καζενάβ, λεηλατήθηκαν έως και 100 καταστήματα, ενώ στο Παρίσι ολόκληροι δρόμοι βρέθηκαν γεμάτοι σπασμένες βιτρίνες, γυαλιά και συντρίμμια.

«Η έκταση των καταστροφών είναι σημαντική και πρωτοφανής», ανέφερε σε ανοιχτή επιστολή ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοινώνοντας τη δημιουργία μονάδας έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την αποτίμηση των ζημιών. «Το Παρίσι είναι μια πόλη ελευθερίας, διαλόγου και διαδηλώσεων. Πρέπει να παραμείνει έτσι. Πρέπει, όμως, να είναι και μια πόλη όπου όλοι μπορούν να εργάζονται και να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Ανζέ προειδοποίησε για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών, επισημαίνοντας ότι «το δημόσιο χρήμα που χρησιμοποιείται για να σβήσει τα ίχνη αυτής της ζημιάς δεν μπορεί να διατεθεί σε άλλες προτεραιότητες».

Οι δημοτικές αρχές του Παρισιού, της Μασσαλίας και της Λυών ζήτησαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, επικαλούμενες την έκταση των καταστροφών και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, καταδίκασε τη βία, τονίζοντας ότι «το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Η σκόπιμη και συλλογική πρόκληση χάους μέσω της βίας δεν είναι».

ertnews.gr