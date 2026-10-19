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Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων δείχνει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης τόσο στον Τουφάν Έρχιουρμαν όσο και στη Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Ο κατοχικός ηγέτης ζητά να γίνει αποδεκτή η εκ περιτροπής προεδρία πριν από οτιδήποτε άλλο, ενώ η Ολγκίν κουνά το δάκτυλο ζητώντας να τα βρουν στα ΜΟΕ. Απαντώντας και στους δύο, ο ΠτΔ τόνισε ότι μόνο η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα δείξει στην πράξη ποιος έχει πραγματικά βούληση για λύση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρωτήθηκε χθες για τη συνέντευξη του Τουφάν Έρχιουρμαν στην εφημερίδα «Πολίτης», στην οποία ο κατοχικός ηγέτης τον καλεί να διευκρινίσει αν αποδέχεται την εκ περιτροπής προεδρία στο πλαίσιο της συζήτησης για επανένωση.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συνέντευξη ιδιαίτερα αποκαλυπτική, γιατί «είναι ξεκάθαρο ότι από τουρκικής πλευράς – και έχω ενημερώσει σχετικά και το Εθνικό Συμβούλιο γι’ αυτή τη διάσταση – τίθενται όροι και προϋποθέσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών, [δηλαδή η] εκ των προτέρων αποδοχή από δικής μας πλευράς συγκεκριμένων θέσεων που ενδιαφέρουν την τουρκοκυπριακή κοινότητα, χωρίς καμία απολύτως διάθεση να συζητηθούν ή να γίνουν αποδεκτές δικές μας θέσεις σε άλλες σημαντικές πτυχές του Κυπριακού».

Σε παρατήρηση ότι ο Τ/κ ηγέτης δηλώνει πως δεν έλαβε έγγραφο με τις 19 προτάσεις του Προέδρου για το Κυπριακό, ο ΠτΔ απάντησε: «Δεν είπα ποτέ ότι οι προτάσεις υποβλήθηκαν γραπτώς. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν προφορικώς. Γνωρίζει τις 19 πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, σε κάποιες έχει τοποθετηθεί, σε κάποιες δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί». «Για τις 19 προτάσεις γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Εθνικό Συμβούλιο και – επαναλαμβάνω – το συζητήσαμε και αυτό χθες το βράδυ, γιατί συζητήθηκε η συγκεκριμένη συνέντευξη, και μου είπε ότι αυτά τα θέματα μεταφέρθηκαν σε εκείνον προφορικά και δεν δόθηκαν γραπτώς», υπογράμμισε.

«Δεν θέλω να εμπλακώ σε ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών. Δεν είμαι εδώ γι’ αυτό και ούτε πιστεύω ότι βοηθά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών», πρόσθεσε. «Μπορώ να πω δημόσια», συνέχισε, «ότι το θέμα της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων είναι μέσα στα θέματα που πολύ συγκεκριμένα έχουμε θέσει, είναι μέσα στα θέματα που πολύ συγκεκριμένα συζήτησα με τον Γενικό Γραμματέα πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, είναι από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην επιστολή που απέστειλα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών».

Κληθείς να σχολιάσει τη θέση της τουρκικής πλευράς για συνομιλίες χωρίς ανοικτό τέλος, ο Ν. Χριστοδουλίδης είπε: «Όλα εξαρτώνται από το πού θα ξεκινήσουμε. Αν ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι τα θέματα διαφωνίας, ποια θέματα πρέπει να συζητηθούν, και αντιλαμβάνεστε ότι και ο χρόνος σαφώς θα είναι λιγότερος. Αν επιδιώκεται από κάποιον να ξεκινήσουμε από την αρχή, κανείς δεν μπορεί να καθορίσει τον χρόνο».

Οι δύο στόχοι της κυβέρνησης

Στον επιμνημόσυνο λόγο του, στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων Τρικώμου Νίκου Καραντώνη και Γιάννη Στυλλή που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεοφύτου στα Πολεμίδια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κύπρος βρίσκεται ξανά σε κρίσιμη καμπή της ιστορίας της.

«Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή είναι συνεχείς και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτες», σημείωσε, τονίζοντας ότι «ως Πολιτεία πράττουμε το ανθρωπίνως δυνατόν, όχι μόνο για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού, αλλά και για να αναδείξουμε τη χώρα μας διεθνώς».

«Από την πρώτη στιγμή», συνέχισε, «θέσαμε υψηλούς στόχους και αποδείξαμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί και είναι ικανή να αναλάβει πρωτοβουλίες, να καθορίσει στρατηγικές, να βρεθεί στο κέντρο των εξελίξεων και να είναι μέρος της λύσης». «Παράλληλα με τις καθημερινές προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, εργαζόμαστε για ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της πατρίδας μας», συμπλήρωσε.

Επιστολή Γκουτέρες στον Έρχιουρμαν

Οι ενέργειες που παρεμποδίζουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των ακυρώσεων εκδηλώσεων, αντιβαίνουν στις προσπάθειες για δημιουργία ευνοϊκού κλίματος στο Κυπριακό, αναφέρει ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε απαντητική επιστολή του προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό Τ/κ Τύπο.

Η επιστολή φέρει ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2026 και απαντά σε επιστολή του Τ/κ ηγέτη της 28ης Αυγούστου, στην οποία ισχυριζόταν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παρεμποδίζει πολιτιστικές, αθλητικές, πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των Τουρκοκυπρίων.

Ο κ. Γκουτέρες φέρεται να σημειώνει ότι έλαβε προσεκτικά υπόψη τις ανησυχίες που του μετέφερε ο Τ. Έρχιουρμαν και χαρακτηρίζει τέτοιες εξελίξεις αποθαρρυντικές και αντίθετες με τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να συνεχιστούν οι επαφές και η συνεργασία των δύο πλευρών, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την έναρξη διαδικασίας που θα οδηγήσει σε διαρκή λύση.