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Αν εναπόκειτο στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους σίγουρα η πατρίδα μας θα ήταν επανενωμένη, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος απόψε στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης, στην Πύλα, και κληθείς να αναφερθεί στην εκεί παρουσία του μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και στα μηνύματα που αυτή στέλνει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ανταποκρίθηκα θετικά από την πρώτη στιγμή που έλαβα την πρόσκληση από τον φίλο Κοινοτάρχη.

Στέλνουμε ένα μήνυμα ειρήνης, ένα μήνυμα συνύπαρξης, ένα μήνυμα για την ανάγκη, επιτέλους, να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Και επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει και σε πρόσφατη συνέντευξη μου στον τουρκοκυπριακό Τύπο, ότι αν εναπόκειτο στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους σίγουρα η πατρίδα μας θα ήταν επανενωμένη. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τις δικές μας ευθύνης, για αυτό είμαι εδώ, να στείλω ένα ισχυρό μήνυμα, έτσι ώστε να εργαστούμε από κοινού για να επανενώσουμε την πατρίδα μας.

Για μας, και το λέω με όλη τη σημασία της λέξεως, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επανένωση της πατρίδας μας».

Ερωτηθείς αν είναι αρκετές τέτοιους είδους συναντήσεις για να υπάρξει πρόοδος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είναι αρκετές, αλλά είναι σημαντικές. Είναι ένα σημαντικό βήμα και θέλω να χαιρετίσω την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση, για την πρόσκληση. Είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν είναι από μόνες τους αρκετές. Εκείνο που σίγουρα μπορεί να ξεκλειδώσει την όλη προσπάθεια και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα είναι η πολιτική βούληση. Από εκεί εξαρτώνται όλα».

Σε ερώτηση αν θα καθιερωθούν οι συνευρέσεις των αρχηγών των δύο κοινοτήτων σε Φεστιβάλ και εκδηλώσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε υπέρ της καθιέρωσης, για αυτό είμαι και εδώ. Αν δεν με απατά η μνήμη μου είναι και το έκτο Φεστιβάλ, είναι σημαντικό ότι γίνεται ξανά μετά από διακοπή έξι ετών, είναι ένας θεσμός που θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της κας Ολγκίν ότι είμαστε ακόμη μακριά για να βρεθούν οι δύο πλευρές, αφού δεν άνοιξε ακόμη ούτε οδόφραγμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η κα Ολγκίν πολύ πρόσφατα μου έστειλε ένα εκτενές μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φυσικά και απάντησα στο μήνυμα της με μια εκτενή απάντηση. Από κει και πέρα, και είναι πιο σημαντικό, σε συνέχεια του Εθνικού Συμβουλίου, έχω αποταθεί γραπτώς στον ΓΓ των ΗΕ, πρόσφατα, θέτοντας πολύ συγκεκριμένες ιδέες σε συνέχεια της συζήτησης που είχαμε στη Νέα Υόρκη, ιδέες που αφορούν τη μεθοδολογία, την ουσία, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να προχωρήσει η όλη διαδικασία.

Και ευελπιστώ και στη συνάντηση που θα έχω με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αυτή τη βδομάδα που ξεκινά, να υπάρξει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήταν ευχής έργο, θα ήταν θετική εξέλιξη αν η κα Ολγκίν ήταν παρούσα και στις πολλές συναντήσεις που ειχα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, έτσι ώστε να έχει ιδία αντίληψη όλων των διαμειφθέντων».

Ερωτηθείς τι περιελάμβανε το μήνυμα της κας Ολγκίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «κάποιες ιδέες και σε σχέση και με αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας. Αλλά αν θέλετε να μιλήσω συγκεκριμένα για το οδόφραγμα, γιατί είναι σημαντικό να ανοίξουμε ένα οδόφραγμα, η κα Ολγκίν ήταν παρούσα στο κοινό δείπνο με τον ΓΓ των ΗΕ όταν ο ΓΓ των ΗΕ έκανε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση την οποία χαρακτήρισε ως ένα λογικό συμβιβασμό. Γνωρίζει πολύ καλά η κα Ολγκίν ποιος είπε αμέσως ναι, ποιος είπε αμέσως όχι και με ποιον είχε μια όχι πολύ ήρεμη συζήτηση σε σχέση με την απάντηση του».