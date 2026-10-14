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Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο συνέδριο που γίνεται στην Τουρκία για την κλιματική αλλαγή, τα αποτελέσματα της οποίας εκτιμάται ότι είναι ήδη ορατά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στην Αττάλεια θα διεξαχθεί η παγκόσμια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή CO31.

Όπως αποκάλυψε ο καλός συνάδελφος Παύλος Ξανθούλης, ο Ερντογάν απέκλεισε την Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά από διαβήματα από τις Βρυξέλλες και τη Λευκωσία έγινε διορθωτική κίνηση όχι από τον Τούρκο Πρόεδρο αλλά από την οργανωτική επιτροπή… Όταν για την κλιματική αλλαγή δεν ανέχεται η Άγκυρα την Κύπρο ως έχει, πώς αναμένουμε να κάνει βήματα για το Κυπριακό που μας καίει;

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