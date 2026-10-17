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Μορφή «εθνικού ξεσηκωμού» έχουν πάρει οι διαδηλώσεις στα Τίρανα κοντά στο υπουργείο Παιδείας με τα επεισόδια σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας της Αλβανίας να βρίσκονται αισίως στην 5η μέρα και να φτάνουν ακόμη και έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος αρνείται να παραιτηθεί.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση Ράμα, με φόντο την οργή για τη διαφθορά, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το αυξανόμενο κόστος ζωής. Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε το Reuters, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 500 προσαγωγές (και πάνω από 300 συλλήψεις), ενώ καταγράφονται και πάνω από 200 τραυματισμοί.

Οι κινητοποιήσεις στα Τίρανα στιγματίζονται από σφοδρά με επεισόδια, ρίψεις αντικειμένων και πυρκαγιές σε δημόσια κτήρια και τραπεζικά καταστήματα. Η αστυνομία απαντά με δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και ρίψεις νερού από υδροφόρα οχήματα.

🔥 ALBANIA ERUPTS: VIOLENT CLASHES ESCALATE AS PROTESTERS HURL MOLOTOV COCKTAILS



Violence intensifies in Albania as protesters throw Molotov cocktails and riot police deploy water cannons to disperse the crowds.



Tensions are rising as clashes between demonstrators and police… pic.twitter.com/bg6iPz3VFy — VoyageShare (@Qihang2013) October 17, 2026

Την ίδια ώρα, οδομαχίες καταγράφονται και στις πόλεις Λέζα και Δυρράχιο, Σκόδρα, Αυλώνα, Αργυρόκαστρο και Κορυτσά.

Το αλβανικό Υπουργείο Υγείας και τα νοσοκομεία της χώρας εξέδωσαν επίσημα στοιχεία, ανεβάζοντας κατακόρυφα τον αριθμό των θυμάτων, μετρώντας πάνω από 200 τραυματίες από την Τρίτη μέχρι και σήμερα. Περίπου 130 είναι αστυνομικοί, 60 διαδηλωτές και σχεδόν άλλοι 20 απλοί περαστικοί που εγκλωβίστηκαν στα επεισόδια.

Τα αλβανικά ΜΜΕ εστιάζουν έντονα στην αλλαγή της τακτικής από την αστυνομία, η οποία προκαλεί θύελλα πολιτικών αντιδράσεων.

Συγκεκριμένα, η αντιπολίτευση, κατήγγειλε επίσημα ότι η αστυνομία χρησιμοποιεί σφαίρες από καουτσούκ κατά των φοιτητών και ζήτησε την άμεση παρέμβαση των εισαγγελέων για παράνομη βία.

Το κύμα φοιτητικής και μαθητικής οργής κατά της ακρίβειας, της διαφθοράς και της κυβέρνησης Ράμα, μετατράπηκε γρήγορα σε βίαιες συγκρούσεις. Διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπα πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού, δακρυγόνα και γκλοπς.

https://x.com/IsamyzyrajAlb/status/2111479882337108171?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2111479882337108171%7Ctwgr%5E936da14d97b48da689ce0b78fec77e2e497f08aa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.gr%2Fkosmos%2Fstory%2F557456%2Falvania-pedio-maxis-ta-tirana-molotof-kai-dakrygona-ekso-apo-to-grafeio-tou-enti-rama

Μεγάλο θέμα στα δελτία ειδήσεων αποτελεί ο σοβαρός τραυματισμός ενός 21χρονου διαδηλωτή στη «Rruga e Durrësit», ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από αστυνομικό ενώ στεκόταν όρθιος. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά με τους γιατρούς να διαβεβαιώνουν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο παράλυσης.

Μπαράζ συλλήψεων και νέο… κάλεσμα

Η αστυνομική διεύθυνση ανακοίνωσε μπαράζ συλλήψεων, δείχνοντας ότι η κατάσταση αντιμετωπίζεται με δικαστική αυστηρότητα: Μέσα σε 3 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 152 συλλήψεις και 324 άτομα τέθηκαν υπό έρευνα. Η συντριπτική πλειοψηφία των συλλήψεων (127 άτομα) έγινε στα Τίρανα, ενώ ακολούθησε το Δυρράχιο με 23.

Το βλέμμα όλων πάντως είναι στραμμένο στην μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνεται σήμερα στις 19:00 (τοπική, 20:00 ώρα Ελλάδας).

Να σημειωθεί ότι χθες έγινε κάλεσμα στους Αλβανούς της διασποράς να συμμετάσχουν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ χθες βράδυ μαζί με τους φοιτητές εμφανιστήκαν και οι διαδηλωτές του κινήματος Φλαμίνγκο που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τον Ιούνιο.

«Πόλεμος» Ράμα – αντιπολίτευσης

Και ενώ το αίτημα των διαδηλωτών είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα και η κυβέρνηση του, ο πρωθυπουργός το πρωί, με δηλώσεις του, δεν κάνει πίσω. Μεταξύ άλλων τόνισε, ότι η ευθύνη του σε αυτές τις στιγμές είναι να προστατεύσει τους πολίτες, να εγγυηθεί τη δικαιοσύνη και να προχωρήσει με την εντολή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει στην ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030.

Η βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, πρώην υπουργός Εξωτερικών Ελίζα Σπιροπάλι, έστειλε προσωπική επιστολή στον Ράμα. Όπως αναφέρει η βουλευτής μεταξύ άλλων στην μακροσκελή επιστολή της, «η κρίση δεν λύνεται με δηλώσεις από γραφεία, με την αποστασιοποίηση από τους ανθρώπους ή με πολιτικές δικαιολογίες. Απαιτεί άμεση ακρόαση, αναγνώριση του τι είναι λάθος, ανάληψη πολιτικής ευθύνης και λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων».

Η δυσαρέσκεια κατά του Ράμα πάντως δεν περιορίζεται στα προβλήματα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Οι διαδηλώσεις συνδέονται και με την αντιπαράθεση γύρω από σχέδιο κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στις νότιες ακτές της χώρας, στο οποίο εμπλέκονται επενδυτές που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ. Κάτοικοι της περιοχής έχουν υποστηρίξει ότι η γη για την επένδυση πωλήθηκε παράνομα, ισχυρισμός που δεν συνιστά από μόνος του απόδειξη παρανομίας από τους επενδυτές.

cnn.gr