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Η διαμαρτυρία της Άμεσης Δημοκρατίας για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι διαδηλωτές άρχισαν την πορεία τους από την Πλατεία Ελευθερίας με τελική στάση το Προεδρικό Μέγαρο.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και τροχαίας καθώς και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Η εκδήλωση στηρίζεται και από άλλα πολιτικά κόμματα, όπως το ΑΚΕΛ, το Κίνημα Οικολόγων και το Κόμμα για τα Ζώα.

Στη συγκέντρωση ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου

Η νομοθεσία για δημόσιες συγκεντρώσεις

Με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τη συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόσκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστούν μη αναγνωρίσιμο.