Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι η απόφαση του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ να μην επιβάλει νέες κυρώσεις στη Μόσχα θα ενθαρρύνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας.

«Η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η χαλάρωση της πίεσης στον επιτιθέμενο, οι οικονομικές ανταμοιβές για τον Πούτιν — όλα αυτά δεν κάνουν παρά να τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει τις επιθέσεις», ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τους συμμάχους να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες (τοπική ώρα) προεδρικό διάταγμα το οποίο άρει τις εκτεταμένες κυρώσεις και τους δασμούς των ΗΠΑ που στοχεύουν στα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας, δύο ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ.

Ο Αμερικανός ηγέτης προχώρησε στην κίνηση αυτή εν μέσω αντιπαράθεσης με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τον πέμπτο χρόνο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει αναγκάσει εκατομμύρια πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Για επίθεση Μόσχας στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας προειδοποιεί ο Ζελένσκι

Στο μεταξύ ο Ουκρανός Πρόεδρος προειδοποίησε σήμερα ότι η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει «διακοπή ρεύματος» στην Ουκρανία πριν από το χειμώνα και να στερήσει «εκατομμύρια» ανθρώπους από θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα πριν από την εποχή του κρύου, αναφέροντας ότι η Μόσχα πραγματοποίησε «μαζική» επίθεση στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας την Παρασκευή.

«Η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει διακοπή ρεύματος στην Ουκρανία — ακριβώς πριν από το χειμώνα. Η Ρωσία προσπαθεί να αφήσει εκατομμύρια συμπατριώτες μας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τους συμμάχους να «ασκήσουν πίεση» στη Μόσχα για να σταματήσει αυτό.

ΚΥΠΕ