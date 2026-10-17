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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 60 τραυματίστηκαν από τις εκτεταμένες ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την Παρασκευή (16/10) σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Στόχοι των πληγμάτων ήταν, μεταξύ άλλων, εμπορικά κέντρα και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκάλεσαν διακοπές ρεύματος, οι οποίες επηρέασαν περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές. Οι ουκρανικές αρχές κινητοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν την πόλη Ντομπροπίλια, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ισχυρισμό που δεν έχει επιβεβαιώσει η ουκρανική πλευρά.

Νεκροί και τραυματίες από το Χάρκοβο έως την περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν πολλές περιοχές της ουκρανικής επικράτειας, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για δύο νεκρούς και 12 τραυματίες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στο Κραματόρσκ, στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι, ενώ δύο ακόμη έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση και στη βορειοδυτική περιφέρεια Βολίν, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ρομάν Ρομανιούκ, ρωσικό drone έπληξε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους οκτώ.

Οι επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν διαδοχικά πλήγματα.

Στην πόλη Κόβελ, από την οποία διέρχεται σημαντικός οδικός άξονας που συνδέει το Κίεβο με την Πολωνία, χτυπήθηκαν τελωνειακές εγκαταστάσεις και περίπου δέκα φορτηγά.

Στο στόχαστρο εμπορικά κέντρα σε Σούμι και Ρίβνε

Οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν σε ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς δύο εμπορικά κέντρα βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο των ρωσικών πληγμάτων.

Το ένα βρίσκεται στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, κοντά στην πρώτη γραμμή του πολέμου, και το δεύτερο στην περιφέρεια Ρίβνε, στα βορειοδυτικά.

Οι εικόνες που δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από το εμπορικό κέντρο στο Σούμι αποτυπώνουν το μέγεθος της επίθεσης, με κηλίδες αίματος στο δάπεδο και σημαντικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

Στο Ρίβνε, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από επιδρομές drones που έπληξαν μεγάλο εμπορικό κέντρο και άλλες τοποθεσίες.

Τον απολογισμό ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Κοβάλ, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην καταγραφή των ζημιών και στην αντιμετώπιση των συνεπειών των επιθέσεων.

Πάνω από ένα εκατομμύριο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα – Επιχείρηση αποκατάστασης

Σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση, καθώς τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις του ενεργειακού δικτύου σε πολλές περιοχές.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές, οι οποίοι είχαν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση εξαιτίας των επιθέσεων της Παρασκευής.

Παρά την πρόοδο των εργασιών, δεν έχει διευκρινιστεί πόσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη στις περιοχές όπου έχουν υποστεί ζημιές κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, με τα συνεργεία να επιχειρούν την αποκατάσταση του δικτύου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την Ντομπροπίλια – Δεν επιβεβαιώνει το Κίεβο

Παράλληλα με τις αεροπορικές επιθέσεις, συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στα ανατολικά μέτωπα της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελαούσοφ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της Μόσχας έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την πόλη Ντομπροπίλια, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Κίεβο.

Η Ντομπροπίλια βρίσκεται νοτιοδυτικά των στρατηγικής σημασίας πόλεων Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ και αποτελεί εδώ και καιρό στόχο σφοδρών ρωσικών επιθέσεων.

Την ίδια ημέρα, ο ουκρανικός στρατός είχε αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούσαν να προωθηθούν κοντά στην πόλη, χωρίς να αναγνωρίζει απώλεια του ελέγχου της.

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι τα ρωσικά στρατεύματα υφίστανται απώλειες κατά τις επιχειρήσεις τους στα περίχωρα της Ντομπροπίλια.

Ρωσικοί ισχυρισμοί για κατάληψη δύο ακόμη κοινοτήτων

Ο Μπελαούσοφ υποστήριξε επίσης ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε άλλες δύο κοινότητες στην ανατολική Ουκρανία.

Πρόκειται για το Ολεξίεβο-Ντρούζκιβκα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, και το Βελικομιχαΐλιβκα, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι ανακοινώσεις εντάσσονται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Μόσχας να επεκτείνει τον έλεγχό της στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι συγκρούσεις παραμένουν ιδιαίτερα σφοδρές.

Παρά τη συνεχιζόμενη προέλαση των ρωσικών δυνάμεων σε περιοχές του Ντονέτσκ και σε άλλα τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας, ο ρυθμός των εδαφικών κερδών τους έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες.

protothema.gr