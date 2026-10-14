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Δύο νεκρούς και 21 τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, άφησε πίσω της ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο το βράδυ της Τρίτης. Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ενώ από την επίθεση χτυπήθηκε και πολυκατοικία. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε ότι η χώρα του δεν είχε λάβει προηγουμένως καμία προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της για την εκτόξευση των ρωσικών πυραύλων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κύριος στόχος της ρωσικής επίθεσης ήταν ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής CHPP-4, τον οποίο χαρακτήρισε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου. Για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4. Δυστυχώς, επλήγη», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

A Russian ballistic missile attack on Kyiv. Once again, no early warning from our partners. The main target was energy infrastructure, specifically CHPP-4. Unfortunately, it was hit. A residential building was also damaged, and rescuers are currently putting out a fire there. Our… pic.twitter.com/6FKPx8PuFG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

Όπως εξήγησε, τα ουκρανικά συστήματα εντόπισαν τους ρωσικούς πυραύλους μόλις αυτοί είχαν πλησιάσει την πρωτεύουσα. «Όχι μόνο καταστρέφουν τις ενεργειακές μας υποδομές, αλλά η Ουκρανία δεν λαμβάνει καν προειδοποιήσεις σχετικά με τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων», υπογράμμισε.

‼️ The most cynical American policy in centuries.



Kyiv tonight, Wednesday, October 14.



While POTUS talks about some kind of “ceasefire,” russia is once again brutally attacking Kyiv.



People have been injured, and at least one person has already been confirmed dead following a… pic.twitter.com/V3D7V2C4bX — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) October 13, 2026

Ανησυχία στο Κίεβο για τη συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών

Η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πληροφορίες που λαμβάνει από τους δυτικούς συμμάχους της, κυρίως από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, τόσο για την έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με επικείμενες ρωσικές επιθέσεις όσο και για τον σχεδιασμό των δικών της πληγμάτων εναντίον στόχων στη Ρωσία.

Η πρόσφατη αναζωπύρωση της έντασης στις σχέσεις του Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την ανησυχία στο Κίεβο για το ενδεχόμενο περιορισμού αυτής της κρίσιμης υποστήριξης.

Δύο νεκροί και 21 τραυματίες – Στις φλόγες πολυκατοικία

Πέρα από τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι κατά τη ρωσική πυραυλική επίθεση χτυπήθηκε και πολυκατοικία, στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ο απολογισμός ανέρχεται σε δύο νεκρούς και 21 τραυματίες, με τέσσερις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

🔴 Kyiv a été attaqué par des missiles balistiques avant la déclaration de l'alerte : 1 mort et 9 blessés,impact sur un immeuble résidentiel



À la suite de la frappe sur un bâtiment à Kyiv,9 personnes ont déjà été blessées et un état-major est en cours de déploiement sur place😢 pic.twitter.com/bwxlPxxbVA — Bounty et Rex (@JoelTarnawski) October 13, 2026

protothema.gr