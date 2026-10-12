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Νέα ερωτήματα για την εφαρμογή της ενεργειακής εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Σε νέα ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε πλήγματα σε έξι ενεργειακές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, από τα οποία τραυματίστηκαν 33 άνθρωποι.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε τις επιθέσεις με την προοπτική αύξησης των εσόδων της Ρωσίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό συμβαίνει όταν η Ρωσία βλέπει την προοπτική υψηλότερων εσόδων για την πολεμική της μηχανή».

Thank you to António Costa @eucopresident, Ursula von der Leyen @vonderleyen, and all EU member states for adopting a new EU sanctions package targeting Russia’s military-industrial complex. It is increasingly evident that Russia is unwilling to accept an energy ceasefire… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026

Οι καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας και η στάση του Κρεμλίνου

Την Κυριακή το βράδυ, ο Ζελένσκι είχε κατηγορήσει εκ νέου τη Μόσχα ότι παραβίασε τη συμφωνία, πριν καν εφαρμοστεί επισήμως, με επιθέσεις στην περιοχή του Χαρκόβου.

Μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, επισήμανε ότι το προηγούμενο βράδυ δεν σημειώθηκαν ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο τήρησε τη συμφωνία.

Οι εξελίξεις έρχονται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με στόχο την αναστολή των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές.

Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας παραμένει αμφισβητούμενη, αφού η Ρωσία δεν έχει απαντήσει επισήμως εάν την αποδέχεται.

Η πρωτοβουλία Τραμπ είχε προκαλέσει ερωτήματα και ως προς τον τρόπο συνεννόησης των δύο πλευρών, με τον Ζελένσκι να αφήνει να εννοηθεί ότι δεν είχε ενημερωθεί επισήμως πριν τη δημοσιοποίησή της.

iefimerida.gr