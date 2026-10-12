Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της BIBIANA BRHELOVA, 41 ετών,από τη Σλοβακία, η οποία ελλείπει από τις 10/10/2026, από την οικία της στην Πάφο.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως ύψους 1.65μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γαλανά μάτια και ξανθά κοντά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε κίτρινη κοντομάνικη φανέλα και μαύρη φόρμα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στον αριθμό τηλεφώνου 26806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.