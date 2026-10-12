Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα (12/10) από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού 24χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για απόπειρα φόνου σε βάρος 23χρονου, έπειτα από αιματηρή συμπλοκή στα Κάτω Πολεμίδια τον περασμένο Ιούνιο.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η σημερινή ένορκη μαρτυρία του παραπονούμενου ενώπιον του Κακουργιοδικείου, κατά την οποία υποστήριξε ότι δεν θυμάται και δεν γνωρίζει ποιος τον μαχαίρωσε. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ενημέρωσε το Δικαστήριο ότι διακόπτεται η ποινική δίωξη του κατηγορουμένου, με αποτέλεσμα ο 24χρονος να αφεθεί ελεύθερος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, ο 23χρονος είχε κατονομάσει τον κατηγορούμενο σε κατάθεσή του στο ΤΑΕ Λεμεσού. Ωστόσο, σήμερα, ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η μαρτυρία του διαφοροποιήθηκε, εξέλιξη που ανέτρεψε τα δεδομένα της υπόθεσης.

Ο νεαρός κατηγορούμενος παρέμενε υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές από τον περασμένο Ιούνιο. Σε προηγούμενη διαδικασία είχε αρνηθεί ενοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, οι οποίες αφορούσαν απόπειρα φόνου, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και μεταφορά μαχαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της 9ης Ιουνίου, έξω από καφενείο στα Κάτω Πολεμίδια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, προηγήθηκε έντονη λογομαχία μεταξύ του 23χρονου και άλλου προσώπου, η οποία εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι, ενώ το πρόσωπο που φερόταν να εμπλέκεται στον τραυματισμό του εγκατέλειψε τη σκηνή.

Ο τραυματίας υπέστη τραύμα μήκους περίπου έξι εκατοστών στην ανιούσα μοίρα του δεξιού παχέος εντέρου, καθώς και ρήξη του εντερικού τοιχώματος. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε δεύτερη τραυματική βλάβη μήκους περίπου δύο εκατοστών.