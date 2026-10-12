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Άγνωστος παραμένει ο χρόνος θανάτου της 42χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στη Λεμεσό, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου της αναμένεται να διαπιστωθούν από τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Η νεκροτομή επί της σορού της ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα από την Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικης Υπηρεσίας Αγγελική Παπέττα και τον Ορθόδοξο Ορθοδόξου, ωστόσο η προχωρημένη σήψη δεν επέτρεψε στους ιατροδικαστές να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου.

Ως εκ τούτου, αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Κατά τη νεκροτομή δεν εντοπίστηκαν κατάγματα ή άλλα αντίστοιχα ευρήματα.

Η 42χρονη σύμφωνα με την Αστυνομία είχε θεαθεί για τελευταία φορά εν ζωή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί πότε ακριβώς απεβίωσε.

Ο εντοπισμός της έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από ενημέρωση γείτονα προς τις Αρχές για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από την κατοικία της.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή. Η σορός της βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχει προκύψει μαρτυρία που να καταδεικνύει εγκληματική ενέργεια, ενώ οι εξετάσεις των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι εξετάσεις των Αρχών συνεχίζονται, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων να αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.