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Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε 70 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τους Ευρωπαίους συμμάχους του, σε ομιλία που εκφώνησε σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής των 27, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ.

«Ο πόλεμος θα κοστίσει 155 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη χρονιά. Και εμείς χρειαζόμαστε τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ από μέρους σας», είπε ενώπιον των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.