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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε ότι συνέστησε στη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτ Ζακαράια, να επανεξετάσει τον ρόλο της, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, μάλιστα, ότι η θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου ενδεχομένως να μην είναι η κατάλληλη για τη Ζακαράια,πέντε ημέρες μόλις μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Μιλώντας νωρίτερα στο FOX News, η Ζακαράια περιγράφοντας τις πρώτες ημέρες της στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου επισήμανε ότι ο Τραμπ έχει πολλή ενέργεια και μεγάλη διάθεση να σώσει την Αμερική.

Σε ερώτηση για το αν θα ήταν καλύτερα να μην είχε αποκαλύψει ότι δεν έχει περάσει τις εξετάσεις για την άδεια δικηγορίας, η Ζακαράια απάντησε:

Αυτές οι ερωτήσεις δεν ρωτήθηκαν. Προσελήφθην ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου κι όχι ως σύμβουλος.

Στο στόχαστρο με το… καλημέρα

Από την πρώτη κιόλας παρουσία της στο briefing, η Ζακαράια δεν έκανε καθόλου θετική εντύπωση. Φανερά τρακαρισμένη, έκανε αρκετά λάθη, μπερδεύοντας ακόμη και τον σύζυγό της με τον Τραμπ.

Ακολούθησε το ζήτημα με το πτυχίο της και αν έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος στη νομική, ενώ ήρθε και σε αντιπαράθεση με τη… Κίνα για τις τουαλέτες.

Ποια είναι η Κέιτι Ζακαράια

Η Ζακαράια υπηρέτησε για σύντομο χρονικό διάστημα ως εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προτού αποχωρήσει από τη θέση τον Μάρτιο. Είναι παντρεμένη με τον Τάιλερ Ζακαράια, διευθύνοντα σύμβουλο της Moriah Media στο Λος Άντζελες, με τον οποίο έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Συχνά, εμφανίζεται ως σχολιάστρια στα πλατό των δικτύων Fox News και Newsmax, τα οποία παρακολουθούν πολύ οι συντηρητικοί Αμερικανοί.

Το τελευταίο διάστημα εργάζεται ως ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας στην Truth Social και στην Trump Media & Technology Group, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn. Στο παρελθόν εργάστηκε ως νομική σύμβουλος στη Fix California, μια συντηρητική οργάνωση που επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον «ασφυκτικό κλοιό της Αριστεράς» στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, όπως η ίδια έχει σχολιάσει.

Την οργάνωση ίδρυσε ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ο οποίος έχει διατελέσει ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Βενεζουέλα και σήμερα είναι προσωρινός πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Κένεντι στην Ουάσιγκτον.

iefimerida.gr