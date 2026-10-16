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Θέση για τις εισηγήσεις που εξέφρασε στη δημοσιογραφική διάσκεψή που παρέθεσε σήμερα ο Αβέρωφ Νεοφύτου, πήρε ο ΔΗΣΥ.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός στηρίζει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 για τις ενεργειακές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, πάντοτε σε πλήρη συντονισμό με την Ελλάδα».

Τονίζει ότι ή εισήγηση του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων αποτελεί προσωπική του πρόταση στο πλαίσιο του δημόσιου πολιτικού διαλόγου. Όλοι έχουν δικαίωμα να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις και εισηγήσεις.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ωστόσο θεωρεί κρίσιμη και επιβαλλόμενη τη συμπόρευση με τους ευρωπαίους εταίρους μας στα μεγάλα διεθνή θέματα και στην ευθυγράμμιση των κατευθύνσεων της Κύπρου με την Ελλάδα, έτσι ώστε να οικοδομούνται συνεργασίες που να υπηρετούν τους ευρύτερους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», καταλήγει η ανακοίνωση.