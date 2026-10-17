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1,9 εκατομμύρια παιδιά στη Σομαλία, «ζούνε» μια κρίση πείνας και υποσιτισμού που συνεχώς επιδεινώνεται.

Η Στήλη δεν θα κουραστεί να ζητά από εκείνους που μπορούν, να σπεύσουν. Περίπου 500.000 παιδιά αντιμετωπίζουν τη σοβαρότερη μορφή πείνας. Με 0,60€ την ημέρα, βοηθάς τη UNICEF να παρέχει θεραπευτική τροφή που σώζει ζωές και βασική φροντίδα.

10.000 δόσεις αντιγριπικών εμβολίων θα διατεθούν στα ιδιωτικά φαρμακεία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, όπως ενημέρωσε γραπτώς το υπουργείο Υγείας τους φαρμακοποιούς.

Πέραν αυτού, όλοι οι γονείς, αλλά ακόμα και τα παιδιά ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να θωρακιστούν από την εποχική γρίπη. Είναι ανθεκτικότερα τα παιδιά, και ξέρουν ότι πρέπει να φυλάξουν τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους.

4 μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα αναγκάστηκαν να κλείσουν κλίνες λόγω έλλειψης νοσηλευτών.

> Όπως διαβάζουμε στον «Φ» της περασμένης Τρίτης, έχει μπει ως όριο για ξένους νοσηλευτές το 10% επί του συνόλου των νοσηλευτών. Και αυτοί, όμως, δεν θα μπορούν να αναλαμβάνουν καθήκοντα υπεύθυνου, ή υπεύθυνης βάρδιας. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοια διευθέτηση.

5 αστέρων ξενοδοχείο στην Αντάλια της Τουρκίας προσέλαβε έναν πιανίστα για να ψυχαγωγεί τους πλούσιους πελάτες του. Η βροχή ήταν καταρρακτώδης. Αλλά αυτό δεν απέτρεψε τον πιανίστα από το να «εκτελεί» όλες τις παραγγελιές των επιβατών.

> Ένας από αυτούς ζήτησαν από τον πιανίστα να παίξει το τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία «Τιτανικός» και την ίδια στιγμή, στο λόμπι του πεντάστερου πλοίου, οι πλούσιοι επιβάτες επέμεναν να ακούσουν τη μουσική …του πιο φημισμένου ναυαγίου στον κόσμο!

$55.000 προτίθεται η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να διαθέσει σε γονείς για να κάνουν παιδιά. Τα περισσότερα ζευγάρια, όμως, δεν ενδιαφέρονται. Ευθαρσώς, δηλώνουν ότι τους δυσκολεύει το κόστος ζωής, ακόμα και όταν και οι δύο γονείς εργάζονται.

> Η υπογεννητικότητα στην Σιγκαπούρη είναι από τις πιο υψηλές σε όλο τον κόσμο. Διευθύντρια ορχήστρας, η 41 ετών Σου Ρονγκ Κτέο, δηλώνει στη βρετανική εφημερίδα «Guardian» ότι πάντα θεωρούσε σημαντικό να κάνει οικογένεια. Όμως, ήταν αδύνατο τελικά να κρατήσει τη θέση της στην ορχήστρα που τόσο αγαπά, και είναι από τις καλύτερες. Όσο για τις ετήσιες διακοπές της, είναι μόλις 12 ημέρες!

2 αδέλφια στη Λεμεσό κληρονόμησαν περιουσία εκατομμυρίων από τους γονείς τους…

> … και τώρα σέρνονται στα δικαστήρια για €128.000. Τι να πει κάποιος; Μια καλή ιδέα είναι να τους δείξουν αυτά τα στοιχεία. Αν και δεν νομίζω ότι θα …συγκινηθούν: Σύμφωνα με στοιχεία από το Global Finance Magazine, οι 10 φτωχότερες χώρες στον κόσμο, με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά κεφαλήν, είναι οι εξής:

1. Μπουρούντι – $994,23 κατά κεφαλήν.

2. Κεντρική Δημοκρατίας της Αφρικής – $1.437,72.

3. Νότιο Σουδάν – $1.467,19.

4. Υεμένη – $1.590,19.

5. Μοζαμβίκη – $1.688,91.

6. Μαλάουι – $1.758,03.

7. Σομαλία – $1.905,21.

8. Λιβερία – $1.979,42.

9. Μαδακασκάρη– $2.030,36.

10. Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό (DRC) – $2.032,68.

(*) Αποκλείουμε τα Νούμερα, παρ’ όλο που θα γέμιζαν όλη την εφημερίδα. Μην τους κάνουμε και διάσημους κιόλας. Αρκετούς έχουμε…