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Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε με το κλείσιμο των αγορών την Παρασκευή τα 110 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από τον Μάιο, καθώς αναζωπυρώθηκε η ανησυχία των αγορών για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, χθες το απόγευμα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent διαμορφώθηκαν κατά 3,94 δολάρια, ή 3,7% υψηλότερα, στα 109,86 δολάρια, τα υψηλότερα επίπεδα από τις 19 Μαΐου, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ έκλεισαν κατά 3,44 δολάρια, ή 3,5% υψηλότερα, στα 101,41 δολάρια, τα υψηλότερα επίπεδα από τις 17 Σεπτεμβρίου.

Αργότερα χθες αναφέρθηκαν τιμές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πάνω από 110 δολάρια. Η αύξηση της τιμής εντός της εβδομάδας ξεπέρασε το 5%.

Η χθεσινή εξέλιξη μάλλον περιορίζει τις όποιες ελπίδες για σταδιακή αποκλιμάκωση των λιανικών τιμών στα καύσιμα στα πρατήρια.