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Δικαστήριο στο Μεξικό καταδίκασε χθες τρεις άνδρες σε κάθειρξη 158 ετών και εννέα μηνών τον καθένα, για τη δολοφονία δύο Αυστραλών σέρφερ και του Αμερικανού φίλου τους, τον Απρίλιο του 2024, στην Ενσενάδα, στις ακτές του Ειρηνικού.

Τα δύο αδέλφια από την Αυστραλία, Τζέικ και Κάλουμ Ρόμπινσον, ηλικίας 30 και 33 ετών αντίστοιχα, και ο 30χρονος Αμερικανός φίλος τους, Κάρτερ Ρόουντ, δολοφονήθηκαν ενώ είχαν κατασκηνώσει σε απομονωμένη παραλία στην Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, στο βορειοδυτικό Μεξικό.

Η δολοφονία των τριών ανδρών είχε προκαλέσει οργή τόσο στην Αυστραλία όσο και στις ΗΠΑ.

Three surfers, an American and two Australian brothers, were found dead in Baja California, Mexico on Friday.



Three suspects, who are now in custody, allegedly attacked the tourists after a carjacking attempt, then dumped their bodies in a remote well, authorities said. pic.twitter.com/AuuAZmrddR — CBS Mornings (@CBSMornings) May 6, 2024

Τα πτώματα των σέρφερ βρέθηκαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, με τραύματα από σφαίρες στα κεφάλια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, όλοι τους Μεξικανοί, είχαν κριθεί ένοχοι στις 9 Οκτωβρίου. Η εισαγγελία, που έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή 210 ετών κάθειρξης στον καθένα από τους κατηγορούμενους, είχε τονίσει στη διάρκεια της δίκης ότι οι τρεις ξένοι υπέστησαν αιφνιδιαστική επίθεση και δολοφονήθηκαν ανυπεράσπιστοι, χωρίς να προβάλουν την παραμικρή αντίσταση, ενώ ο ένας από τους κατηγορούμενος καυχιόταν μετά το έγκλημα πως είχε στην κατοχή του υπάρχοντα των θυμάτων.

Η Μπάχα Καλιφόρνια, από τις πιο βίαιες πολιτείες του Μεξικού, μαστίζεται από το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών. Ωστόσο τα καρτέλ σπανίως βάζουν στο στόχαστρο ξένους τουρίστες.

protothema.gr



