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Εξιτήριο από το νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης πήρε ο Πάπας Λέων, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την εισαγωγή του για χειρουργική επέμβαση στον δεξιό πνεύμονα.

Ο Ποντίφικας αποχώρησε πεζός από το νοσοκομείο, συνοδευόμενος από τους θεράποντες ιατρούς του, και έγινε δεκτός από πλήθος πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για να τον χαιρετήσουν.

Πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε στο Βατικανό, ο Πάπας ανταπέδωσε τους χαιρετισμούς και στάθηκε για λίγο προκειμένου να συνομιλήσει με ορισμένους από τους συγκεντρωμένους.

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Στη συνέχεια, η αυτοκινητοπομπή που τον συνόδευε αναχώρησε από το νοσοκομείο με προορισμό το Βατικανό. Φτάνοντας στον Άγιο Πέτρο, ο Πάπας πέρασε από την πύλη Περούτζινο και επέστρεψε στο διαμέρισμά του στο Αποστολικό Παλάτι, από το οποίο είχε αναχωρήσει την Τρίτη για να νοσηλευτεί στην κλινική Τζεμέλι.

Πηγές του Βατικανού επιβεβαίωσαν ότι αύριο ο Ποντίφικας πρόκειται να ευλογήσει το πλήθος που θα συγκεντρωθεί, όπως κάθε Κυριακή, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Η απόφαση για το εξιτήριο ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση της μετεγχειρητικής πορείας του Πάπα και των αποτελεσμάτων των τελευταίων εξετάσεών του.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε το Βατικανό, οι εξετάσεις αίματος και ο ακτινολογικός έλεγχος του θώρακα που πραγματοποιήθηκαν το πρωί έδειξαν ότι η κατάσταση της υγείας του επέτρεπε την αποχώρησή του από το νοσοκομείο.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις εξετάσεις αίματος, τον ακτινολογικό έλεγχο του θώρακα που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί και τη συνολική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας, ο Άγιος Πατέρας κρίθηκε κατάλληλος για να λάβει εξιτήριο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα με ευχές για την αποκατάσταση της υγείας του Πάπα απέστειλε ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, μετά την ανακοίνωση ότι ο Ποντίφικας έλαβε εξιτήριο.

Ο Ιταλός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του Πάπα στο Βατικανό και του ευχήθηκε να ολοκληρώσει ομαλά την περίοδο της ανάρρωσής του.

«Εκ μέρους ολόκληρης της Ιταλίας και προσωπικά, σας απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου για μια ήρεμη περίοδο ανάρρωσης και για την ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας σας», ανέφερε στο μήνυμά του.

protothema.gr