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Σοκ προκαλεί η καταγγελία μητέρας 17χρονου μαθητή στο philenews για τον ξυλοδαρμό που, όπως υποστηρίζει, υπέστη ο γιος της την Παρασκευή (16/10), σε λύκειο της Δυτικής Λεμεσού, από 19χρονο εξωσχολικό, ο οποίος εισήλθε στον χώρο του σχολείου αναζητώντας τον.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού με διάσειση, ενώ η μητέρα του περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας εντός του σχολείου. Ως πιθανή αφορμή της επίθεσης αναφέρεται παρεξήγηση που φέρεται να σχετίζεται με πρώην κοπέλα του 19χρονου, στοιχείο που, όπως τονίζει η ίδια, καλείται να διερευνήσει η Αστυνομία, όπου έγινε καταγγελία.

Η ίδια περιγράφει στο philenews τις στιγμές αγωνίας που έζησε, όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό από τον σύζυγό της. Όπως ανέφερε, γύρω στις 11 το πρωί, ο σύζυγός της την κάλεσε τηλεφωνικά και της είπε ότι είχε πληροφορηθεί πως ο γιος τους ξυλοκοπήθηκε στο σχολείο και αιμορραγούσε.

«Πρέπει να σου πω κάτι, κράτα καλά. Έδειραν τον γιο μας στο σχολείο και πρέπει να πάω να τον πάρω, να τον μεταφέρω στις Πρώτες Βοήθειες, γιατί αιμορραγεί», ήταν, σύμφωνα με την ίδια, τα λόγια του συζύγου της. Η μητέρα μετέβη και αυτή στο σχολείο, όπου, όπως ανέφερε, βρίσκονταν συγκεντρωμένοι ο διευθυντής και οι καθηγητές. Εκεί αντίκρισε τον γιο της με πρησμένο πρόσωπο και αιμορραγία από τη μύτη.

«Τον έψαχνε και, μόλις τον βρήκε, άρχισε να τον χτυπά»

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο 19χρονος εισήλθε στο σχολείο και αναζητούσε τον 17χρονο, ρωτώντας άλλο μαθητή πού βρισκόταν. Όπως ισχυρίζεται, ο εξωσχολικός κατονόμασε τον γιο της και επέμεινε να τον εντοπίσει. Όταν ο μαθητής που ρωτήθηκε δεν του υπέδειξε αμέσως πού βρισκόταν, ο 19χρονος φέρεται να τον γρονθοκόπησε και να τον απείλησε, με αποτέλεσμα ο μαθητής να του δείξει πού βρισκόταν ο 17χρονος.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι ο γιος της βρισκόταν μαζί με άλλους μαθητές στον χώρο του σχολείου, όταν ο 19χρονος τον εντόπισε και άρχισε να τον χτυπά με αγριότητα.

«Μου είπε: “Μάμα, έφαγα δύο πάνω στο κεφάλι και δεν θυμάμαι τίποτε άλλο”», ανέφερε η ίδια, μεταφέροντας όσα της είπε το παιδί της για την επίθεση.

Μετά το ξυλοδαρμό του 17χρονου, στο Λύκειο κλήθηκε ασθενοφόρο, ενώ μετέβησαν και μέλη της Αστυνομίας. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα. Η μητέρα υποστηρίζει ότι ο γιος της υπέστη διάσειση, ενώ κάνει λόγο και για συσσώρευση υγρού στην κοιλιακή χώρα, την οποία αποδίδει στις κλοτσιές και τις γροθιές που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε από τον 19χρονο.

Η αφορμή της επίθεσης

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο η επίθεση να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές, η μητέρα ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, ενδεχομένως να υπήρξε παρεξήγηση που αφορά συμμαθήτρια του γιου της και πρώην κοπέλα του 19χρονου. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια τι προηγήθηκε ούτε να επιβεβαιώσει τα κίνητρα της επίθεσης.

«Δεν μπορώ να τα διασταυρώσω. Η Αστυνομία πρέπει να τα διασταυρώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια αναφέρθηκε και σε περιστατικό που, όπως είπε, είχε προηγηθεί με τη συγκεκριμένη μαθήτρια. Σύμφωνα με την περιγραφή της, δύο ημέρες πριν από την επίθεση, όταν οι μαθητές σχόλασαν, ο 17χρονος και η μαθήτρια φέρονται να σπρώχτηκαν, έπειτα από μια μικρή παρεξήγηση. Όπως ανέφερε, ο γιος της αποβλήθηκε για το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ η μαθήτρια κλήθηκε επίσης από τη βοηθό διευθύντρια. Σύμφωνα με την ίδια, το θέμα θεωρήθηκε λήξαν.

Ερωτήματα για τα μέτρα ασφάλειας στο σχολείο

Πέρα από την επίθεση, η μητέρα θέτει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ο 19χρονος εισήλθε στον χώρο του σχολείου και να εντόπισε τον γιο της.Όπως υποστηρίζει, κατά τον χρόνο του περιστατικού δεν υπήρχε επαρκής επιτήρηση, ενώ αναφέρθηκε και στην απουσία προσωπικού ασφαλείας, σύμφωνα με όσα η ίδια γνωρίζει.

«Επιτρέπεται να μπαίνει εξωσχολικός στο σχολείο και να συμβαίνουν αυτά; Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν μέτρα ασφαλείας;» διερωτήθηκε, εκφράζοντας την αγανάκτησή της. Η μητέρα υποστηρίζει ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα της μεταφέρθηκαν, το περιστατικό εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και οι παρευρισκόμενοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν εγκαίρως.

Σύμφωνα με τη μητέρα, η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε την Αστυνομία, μέλη της οποίας μετέβησαν στο σημείο. Αργότερα, λήφθηκε κατάθεση και από τον 17χρονο στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί άρχισαν να λαμβάνουν καταθέσεις και από άλλους μαθητές που ενδέχεται να ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Η μητέρα εκφράζει, παράλληλα, ανησυχία για το ενδεχόμενο άλλοι μαθητές να φοβούνται να καταθέσουν όσα γνωρίζουν, καθώς, όπως υποστηρίζει, ανησυχούν μήπως βρεθούν αντιμέτωποι με τον φερόμενο δράστη εκτός σχολείου.

Η ίδια αναμένει την ολοκλήρωση των ερευνών της Αστυνομίας, με την υπόθεση να βρίσκεται υπό διερεύνηση, και ζητεί να αποδοθούν ευθύνες για την επίθεση που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε ο γιος της.