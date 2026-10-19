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Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο όχημα στον στεγασμένο χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου, στη Λευκωσία

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, παρευρισκόμενοι επιχείρησαν αρχικά να σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες.

Στο σημείο επενέβησαν μέλη της Πυροσβεστικής, τα οποία προχώρησαν στην τελική κατάσβεση με τη χρήση σωλήνων πυρόσβεσης και αναπνευστικών συσκευών.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ ακολούθησε εξαερισμός του στεγασμένου χώρου στάθμευσης, με τη χρήση μηχανής θετικής πίεσης και των εξαεριστήρων του εμπορικού κέντρου.

Για λόγους ασφαλείας, ο χώρος στάθμευσης έκλεισε πλήρως για το κοινό και θα παραμείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθεί ο εξαερισμός.