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Με διαφορετικά ζητούμενα, αλλά κοινό στόχο τη νίκη, Πάφος FC και ΑΠΟΕΛ αναμετρώνται σήμερα (18:00, Cytavision1) στο «Στέλιος Κυριακίδης», για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι αναζητούν την πρώτη εντός έδρας επιτυχία τους, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι επιδιώκουν να δώσουν συνέχεια στη νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας.

Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο παραμένει χωρίς γκολ στην έδρα της, μετρώντας ισοπαλία 0-0 με τον Ολυμπιακό και ήττα 0-2 από την ΑΕΛ. Ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές μετά την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Αταλάντα, ενώ η διαθεσιμότητα των Νταβίντ Λουίζ και Γκολντάρ θα επηρεάσει τις επιλογές του.

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