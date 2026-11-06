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Με πιστόλι στο στόμα, απειλές με μαχαίρι, χτυπήματα με ζώνη και ηλεκτρική συσκευή εκκένωσης φέρεται να βασανίστηκε ο παραπονούμενος, ο οποίος όμως στη συνέχεια απέσυρε το παράπονό του και δήλωσε πως δεν επιθυμεί να καταθέσει εναντίον του κατηγορουμένου. Το Εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι η αναδίπλωσή του δεν ανατρέπει το μαρτυρικό υλικό και απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης του κατηγορουμένου, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση ενόψει της δίκης του για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Με ομόφωνη απόφασή του, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2026, το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση του Κακουργιοδικείου Λάρνακας για συνέχιση της κράτησης του κατηγορουμένου, κρίνοντας ότι η νέα δήλωση του παραπονούμενου δεν ανατρέπει το μαρτυρικό υλικό που είχε ήδη τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου ούτε εξαλείφει την πιθανότητα καταδίκης.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει, μαζί με άλλο πρόσωπο, τρεις κατηγορίες που αφορούν στέρηση της ελευθερίας του παραπονούμενου με σκοπό την υποβολή του σε μεταχείριση που θα έθετε σε κίνδυνο την πρόκληση βαριάς βλάβης, βασανιστήρια και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο παραπονούμενος φέρεται να υποβλήθηκε σε βίαιη μεταχείριση, η οποία περιλάμβανε τοποθέτηση πιστολιού στο στόμα, κτυπήματα με ζώνη στο κεφάλι και σε άλλα μέρη του σώματος, κλωτσιές, χρήση συσκευής ηλεκτρικής εκκένωσης και απειλή με μαχαίρι. Του αποδίδονται επίσης τραυματισμοί στον αντιβραχίονα, στο άνω χείλος και στο τριχωτό της κεφαλής.

Η κράτηση του κατηγορουμένου είχε αρχικά αποφασιστεί λόγω κινδύνου φυγοδικίας. Στη συνέχεια, η υπεράσπισή του προέβαλε ένσταση στη συνέχιση της κράτησης, επικαλούμενη διαφοροποίηση των δεδομένων που τον αφορούσαν. Το ζήτημα επανήλθε ενώπιον του Κακουργιοδικείου όταν η υπόθεση, η οποία ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 8 Οκτωβρίου 2026, αναβλήθηκε, κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του συγκατηγορουμένου, για τις 10 Νοεμβρίου.

Ως βασικό επιχείρημα για την αποφυλάκισή του, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε ένορκη δήλωση του παραπονούμενου, στην οποία ο τελευταίος ανέφερε ότι δεν είχε κανένα παράπονο από τον ίδιο, ότι ουδέποτε τον κτύπησε ή τον απείλησε και ότι επιθυμούσε να τερματιστεί οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον του. Παράλληλα, δήλωνε ότι δεν είχε πρόθεση να καταθέσει εναντίον του και εξέφραζε τη μεταμέλειά του για την υποβολή του αρχικού παραπόνου.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ενώπιον του Εφετείου ότι η συγκεκριμένη δήλωση αποτελούσε ουσιώδη μεταβολή των δεδομένων, καθώς δεν περιοριζόταν στην απόσυρση του παραπόνου, αλλά αναιρούσε και τους αρχικούς ισχυρισμούς σε βάρος του κατηγορουμένου. Κατά συνέπεια, ζητούσε επανεξέταση της κράτησης και αντικατάστασή της με όρους εγγύησης.

Το Εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι οι αρχικές καταθέσεις του παραπονούμενου εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του μαρτυρικού υλικού και ότι η μεταγενέστερη αλλαγή στάσης του δεν αναιρεί όσα είχαν ήδη καταγραφεί. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η νέα ένορκη δήλωση δεν αποδυναμώνει ουσιαστικά την υπόθεση της Κατηγορούσας Αρχής ούτε εξαλείφει την πιθανότητα καταδίκης.

Οι δικαστές υπογράμμισαν, επίσης, ότι οι κατηγορίες αφορούν πράξεις που αποδίδονται από κοινού στους κατηγορουμένους και σε τρίτο πρόσωπο, στη βάση των σχετικών προνοιών του Ποινικού Κώδικα για συμμετοχή σε αδίκημα. Ως εκ τούτου, η αναφορά του παραπονούμενου ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν τον κτύπησε ή δεν τον απείλησε δεν ανατρέπει το πραγματικό υπόβαθρο των κατηγοριών.

Το Εφετείο επανέλαβε ότι η κράτηση υπόδικου μέχρι τη δίκη αποτελεί εξαιρετικό μέτρο, καθώς αφετηρία κάθε σχετικής απόφασης πρέπει να είναι η ατομική ελευθερία. Ωστόσο, σημείωσε ότι η επανεξέταση μιας ήδη αποφασισμένης κράτησης προϋποθέτει την ύπαρξη ουσιώδους νέου δεδομένου που να δικαιολογεί διαφορετική προσέγγιση.

Κρίνοντας ότι το Κακουργιοδικείο εξέτασε ορθά τα δεδομένα και αιτιολόγησε επαρκώς την απόφασή του, το Εφετείο απέρριψε και τους τέσσερις λόγους έφεσης, επικυρώνοντας τη συνέχιση της κράτησης του κατηγορουμένου.

Η υπόθεση έχει οριστεί για ακρόαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας στις 10 Νοεμβρίου 2026.