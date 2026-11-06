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Μπλόκο διάρκειας 14 ημερών στην κατασκευή της αψίδας που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έβαλε ομοσπονδιακός δικαστής, λίγες ώρες μετά την τελική έγκριση του έργου, αργά το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με το CNN, η απόφαση για την υλοποίησή του ελήφθη παρά τις έντονες αντιρρήσεις πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν δημόσια τις ανησυχίες τους στη διάρκεια πολύωρης ακρόασης.

Η Επιτροπή Σχεδιασμού της Εθνικής Πρωτεύουσας (National Capital Planning Commission) —μία από τις δύο ομοσπονδιακές υπηρεσίες που επιβλέπουν τις αρχιτεκτονικές και σχεδιαστικές αλλαγές στην Ουάσινγκτον— έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για την ανέγερση του μνημείου, ύψους 250 ποδιών (περίπου 76 μέτρων), κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνεδρίασης την Πέμπτη. Προηγήθηκαν παρεμβάσεις από περισσότερους από 120 πολίτες —ανάμεσά τους πολλοί βετεράνοι— οι οποίοι ζήτησαν επιτακτικά από την επιτροπή να απορρίψει το έργο.

Έπειτα από περισσότερες από οκτώ ώρες δημόσιων καταθέσεων, η επιτροπή ενέκρινε την κατασκευή της μεγαλοπρεπούς, με χρυσή διακόσμηση, αψίδας με 8 ψήφους υπέρ έναντι 4 κατά, γύρω στις 10:29 μ.μ. τοπική ώρα.

Μέσα σε μία ώρα από την έγκριση, η ομοσπονδιακή δικαστής Τάνια Τσούτκαν —η οποία διορίστηκε επί προεδρίας Ομπάμα και επιβλέπει τη δικαστική προσφυγή που στοχεύει στη διακοπή της κατασκευής— εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση (οι εναγόμενοι στην υπόθεση) απαγορεύεται να «ξεκινήσει, να πραγματοποιήσει ή με άλλον τρόπο να υλοποιήσει» οποιαδήποτε «δραστηριότητα σχετική με την κατασκευή» κοντά στην προτεινόμενη τοποθεσία.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε δηλώσει ότι ενδεχομένως να ξεκινούσε τις εργασίες αμέσως μετά την τελική ψηφοφορία.

Οι επικριτές του έργου το χαρακτήρισαν ως ένα «πρότζεκτ ματαιοδοξίας» του Τραμπ, ενώ εξέφρασαν αντιρρήσεις και για τον σχεδιασμό του, ο οποίος δεν είχε λάβει την έγκριση του Κογκρέσου.

Η έγκριση από την επιτροπή —η οποία είναι στελεχωμένη με υποστηρικτές που διορίστηκαν από τον Τραμπ— αποτέλεσε το τελευταίο βήμα για την εσπευσμένη προώθηση ενός από τα κεντρικά έργα στο πλαίσιο της επιδίωξης του προέδρου να αναδιαμορφώσει το τοπίο της Ουάσινγκτον σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Ο Λευκός Οίκος επιθυμεί διακαώς να προχωρήσει το έργο πριν αναλάβει καθήκοντα, τον Ιανουάριο, το νέο Κογκρέσο, το οποίο ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς.

skai.gr