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Η Lexus Cycling Dream Team κάλυψε 165 χιλιόμετρα για τη στήριξη του Κέντρου – Συμβολική δεντροφύτευση ελιάς και Children Fun Day στη Λεμεσό

Στο Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, στη Λεμεσό, τερμάτισαν το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026, οι ποδηλάτες της Lexus Cycling Dream Team, έχοντας διανύσει 165 χιλιόμετρα εκτός δρόμου. Η διήμερη διοργάνωση είχε ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη του έργου του Θεραπευτικού Κέντρου και την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η εκκίνηση δόθηκε το πρωί της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου, από το οίκημα του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στον Στρόβολο. Έπειτα από δύο ημέρες ποδηλασίας, η ομάδα έφτασε στον τελικό της προορισμό το απόγευμα του Σαββάτου, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση υποδοχής, παρουσία επισήμων, υποστηρικτών και φίλων του Οργανισμού.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η συμβολική φύτευση μιας ελιάς στον χώρο του Θεραπευτικού Κέντρου από τους ποδηλάτες, ως σύμβολο ειρήνης, ελπίδας και αλληλεγγύης. Αντίστοιχη δεντροφύτευση είχε πραγματοποιηθεί και κατά την εκκίνηση στη Λευκωσία, συνδέοντας συμβολικά την αφετηρία με τον τερματισμό του Αγώνα.

Ένας Αγώνας αφιερωμένος στις ανάγκες των παιδιών

Ο φετινός Αγώνας Αγάπης ήταν αφιερωμένος στο Θεραπευτικό Κέντρο «Στέλλα Σουλιώτη», το οποίο παρέχει εξειδικευμένες θεραπείες σε βρέφη, παιδιά και νέους ηλικίας έως 22 ετών. Τα έσοδα από τις χορηγίες και τις εισφορές του κοινού θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη των θεραπευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

Στη φετινή διαδρομή συμμετείχαν οι Dickran Ouzounian, Μάριος Σκανδάλης, Νίκος Θεοδούλου, Michael Johnson, Κώστας Χριστοδούλου, Sevag Seropian και Μάριος Μυριανθούσης.

Children Fun Day: Μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους

Ο τερματισμός του Αγώνα Αγάπης συνδυάστηκε με το Children Fun Day, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Θεραπευτικού Κέντρου, από τις 15:00 μέχρι τις 18:00, με δωρεάν δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως ποδηλασία, Survivor, χειροτεχνίες και face painting.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης μουσικές εμφανίσεις από τη χορωδία του ΚΖ΄ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού και τη χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Πάνω Πολεμιδιών Καρμιώτισσας, ενώ οι παρευρισκόμενοι υποδέχθηκαν τους ποδηλάτες κατά την άφιξή τους στις 15:45. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να στηρίξουν το έργο του Κέντρου μέσω εισφορών.

Ο Αγώνας Αγάπης διοργανώθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά από τη Lexus Cycling Dream Team, η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από €80.000 για κοινωφελείς σκοπούς κατά τις τέσσερις προηγούμενες διοργανώσεις. Τα μέλη της ομάδας καλύπτουν προσωπικά τα έξοδα συμμετοχής τους, ώστε τα έσοδα από τις χορηγίες και τις εισφορές να διατίθενται στον εκάστοτε φιλανθρωπικό σκοπό.

Οι χορηγοί και οι υποστηρικτές

Ο Αγώνας Αγάπης 2026 πραγματοποιείται με Πλατινένιους Χορηγούς τη Lexus Cyprus και τη Freedom. Τη διοργάνωση στηρίζουν το SupportCY και τα Rotary Clubs of Cyprus, ενώ Συνεργάτης Κινητικότητας είναι η KINTO.

Χρυσoί Χορηγοί είναι η Airtrans και ALBER BLANC και Αργυροί Χορηγοί οι Baker Tilly, BBF, Brinks, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) και Staroil. Στους υποστηρικτές περιλαμβάνονται επίσης οι Fameline, Mitsides, Cyprus Airways, CYTA και Sevegep.

Όσοι επιθυμούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» μπορούν να πραγματοποιήσουν εισφορά μέσω της ιστοσελίδας www.redcross.org.cy/agonas-agapis