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Από σήμερα, Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, μεταξύ 0800 και 1400, θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας για το σχέδιο έκτακτης βοήθειας σε αγρότες λόγω των αυξημένων τιμών των λιπασμάτων.

Η προκήρυξη του σχεδίου ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Όπως αναφέρεται, το Σχέδιο Πολιτικής, το Έντυπο Αίτησης, το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας και στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ.

Βασικός σκοπός του σχεδίου είναι η στήριξη των επαγγελματιών γεωργών / γεωργικών επιχειρήσεων έναντι του υψηλού κόστους αγοράς των λιπασμάτων.

Η στήριξη, διευκρινίζεται, αφορά κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς λιπασμάτων, βάσει τιμολογίων αγοράς, και δεν θα ξεπερνά το 15% της τελικής αξίας του τιμολογίου, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και τις εφαρμοσθείσες εκπτώσεις για επιλέξιμα λιπάσματα που έχουν αγοραστεί την περίοδο από 1η Ιουνίου 2026 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2026.

Πρόκειται για ευρωπαϊκή ενίσχυση σε ποσοστό 100% συνολικού ύψους €701.200 με το μέγιστο ποσό ανά δικαιούχο να ανέρχεται σε €5.000 και το κατώτατο ποσό ανά δικαιούχο σε €100 και αφορά μέρος του κόστους αγοράς λιπασμάτων.

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών, που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, στις κατηγορίες 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 24, 25, 26 και 27, σύμφωνα με τον περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμο (Ν.26(Ι)/2016), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αιτητών ΚΟΑΠ.

Επίσης κατά το έτος 2026 πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα (BISS) του ΚΟΑΠ, ή να έχουν υποβάλει δήλωση καλλιέργειας στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων του Τμήματος Γεωργίας, (εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο BISS), ή σε περίπτωση που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις, έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση του Τμήματος Γεωργίας, βάσει διαθέσιμων επίσημων στοιχείων ή βάσεων δεδομένων, από την οποία προκύπτει ότι ασκούσαν επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα κατά το έτος 2026.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο και να έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα νόμιμα φορολογικά τιμολόγια και αποδεικτικά που αναφέρονται στην αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν νόμιμα φορολογικά τιμολόγια, από εισαγωγείς ή μεταπωλητές λιπασμάτων, με ημερομηνία έκδοσης από 01/06/2026 έως 31/10/2026 στο όνομα του αιτητή, τα οποία θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και να προσκομίζεται σχετικό αποδεικτικό πληρωμής/εξόφλησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα πρέπει επίσης να αφορούν την αγορά επιλέξιμων λιπασμάτων και να μην έχουν εκδοθεί μεταξύ αιτητών του παρόντος σχεδίου.

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα τιμολόγια που αφορούν προϊόντα, τα οποία δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες λιπασμάτων εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Εγγεγραμμένων Λιπασμάτων του Τμήματος Γεωργίας, χημικών λιπασμάτων (Απλά, Μικτά ή Σύνθετα, Εμπλουτισμένα, Ενισχυμένα και Δευτερεύοντα Λιπάσματα, Παρασκευάσματα Ιχνοστοιχείων και Διαφυλλικά Λιπάσματα) και οργανικών λιπασμάτων.

Προστίθεται ότι τα προϊόντα της κατηγορίας «Ειδικά Παρασκευάσματα» δεν είναι επιλέξιμα.

Επίσης, προϊόντα με σήμανση CE, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1009, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία ΚΛΠ 1 – Λίπασμα.

Τα προϊόντα των κατηγοριών «Βιοδιεγέρτης φυτών», «Βελτιωτικό Εδάφους» και «Υπόστρωμα καλλιέργειας», δεν είναι επιλέξιμα.

Για πληροφορίες για το Σχέδιο ενδιαφερόμενοι μπορούν αποτείνονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και στα τηλ. 22375674, 22760482.

ΚΥΠΕ