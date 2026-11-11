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Την ανάγκη άμεσου εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που διέπει το κτηματομεσιτικό επάγγελμα, καθώς και επανεξέτασης των εξουσιών και των διαδικασιών του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, θέτει ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ), επισημαίνοντας ότι σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των νόμιμων κτηματομεσιτικών επιχειρήσεων εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα.

Οι θέσεις και οι εισηγήσεις του Συνδέσμου παρουσιάστηκαν την Τετάρτη (11/11), σε διάσκεψη Τύπου στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ, στη δύναμη του οποίου ανήκει ο ΣΚΕΚ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Επιμελητηρίου, Μάριου Ρουσουνίδη.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, κατά την περίοδο 2025-2026 πραγματοποιήθηκαν συστηματικές θεσμικές παρεμβάσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα αρμόδια υπουργεία, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανεξάρτητες αρχές και επιχειρηματικούς φορείς. Ωστόσο, παρά τις επιστολές, τα υπομνήματα και τα αιτήματα για συναντήσεις, βασικά προβλήματα του κλάδου παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Στο επίκεντρο οι βοηθοί κτηματομεσιτών

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που εγείρει ο ΣΚΕΚ αφορά το καθεστώς εγγραφής, αδειοδότησης και εργοδότησης των βοηθών κτηματομεσιτών.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να διέπονται από σαφές νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να συνάδει με την εργατική νομοθεσία και να μην επιβάλλει αδικαιολόγητους περιορισμούς στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, ζητείται ουσιαστικός εκσυγχρονισμός της περί Κτηματομεσιτών Νομοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς ακινήτων, να προστατεύει τους καταναλωτές και να διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στην ανάγκη διαφάνειας, αμεροληψίας, αναλογικότητας και λογοδοσίας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ζητούν επανεξέταση των εξουσιών του Συμβουλίου

Στο πλαίσιο των εισηγήσεών του, ο ΣΚΕΚ καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή να προχωρήσουν σε επανεξέταση των εξουσιών και των διαδικασιών του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, καθώς και στην οριστική αποσαφήνιση του καθεστώτος των βοηθών κτηματομεσιτών.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί αναγκαία τη συμμετοχή των επαγγελματικών φορέων στη διαδικασία αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου, ενώ ζητεί να διασφαλιστούν η ίση μεταχείριση των επαγγελματιών, ο υγιής ανταγωνισμός και οι αντικειμενικές διαδικασίες αδειοδότησης.

Παράλληλα, εισηγείται την έναρξη οργανωμένου θεσμικού διαλόγου με τις αρμόδιες αρχές, στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να προωθηθούν λύσεις στα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά.

Νικολάου: Δεν ζητούμε προνόμια, αλλά νομιμότητα και ισονομία

Ο πρόεδρος του ΣΚΕΚ, Χρίστος Νικολάου, ξεκαθάρισε ότι ο Σύνδεσμος δεν επιδιώκει προνομιακή ή ειδική μεταχείριση, αλλά την εφαρμογή της νομιμότητας, τη διασφάλιση της ισονομίας και της διαφάνειας, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των επαγγελματιών και την προστασία της νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επισήμανε, παράλληλα, ότι η περίοδος των συνεχών επιστολών και των επαναλαμβανόμενων διαμαρτυριών θα πρέπει πλέον να οδηγήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Ο ΣΚΕΚ δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένος στη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της παράνομης κτηματομεσιτείας, στην προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κυπριακής αγοράς ακινήτων.