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Αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση που έκανε την περασμένη Δευτέρα (09/11) ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε δημοσιεύσει δύο φωτογραφίες του φορώντας φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Ο ίδιος επανήλθε με νέα ανάρτηση, κάνοντας μεταξύ άλλων και αναφορά στον Νότη Σφακιανάκη.

Αναλυτικά:

«Χιλιάδες θετικά σχόλια, αλλά και κάποιες κραυγές μίσους από κομμουνιστές και φιλελεύθερους (δηλαδή από φιλότουρκους και οπαδούς του ανθελληνικού σχεδίου Ανάν) προκάλεσε η φώτο μου με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Τους απαντώ θεσμικά με μία δήλωση του Νότη Σφακιανάκη. Ζήτω η Ένωσις!».

Χιλιάδες θετικά σχόλια, αλλά και κάποιες κραυγές μίσους από κομμουνιστές και φιλελεύθερους (δηλαδή από φιλότουρκους και οπαδούς του ανθελληνικού σχεδίου Ανάν) προκάλεσε η φώτο μου με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Τους απαντώ θεσμικά με μία δήλωση του Νότη Σφακιανάκη. Ζήτω η Ένωσις! pic.twitter.com/FMubM7ilDy — Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) November 11, 2026

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