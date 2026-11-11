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Με τη συμμετοχή οκτώ χωρών και περισσότερων από 15 κρατικών φορέων της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε η πολυεθνική άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2026» στην κυπριακή ΑΟΖ, με τα σενάρια να περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων, τη θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Συγκεκριμένα, στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα από οκτώ χώρες: την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, την Ιταλία και την Αίγυπτο.

Την άσκηση παρακολούθησαν από τη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», στο Μαρί, οι Υπουργοί Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρήστος Σενέκης, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, καθώς και οι πρέσβεις των συμμετεχουσών χωρών.

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο την ετοιμότητά τους για αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Τα σενάρια περιλάμβαναν αντιμετώπιση τρομοκρατικής ενέργειας σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων, νηοψίες σε ύποπτα πλοία, απεγκλωβισμό και αεροδιακομιδή τραυματιών, μαζική διάσωση, καθώς και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.

Ξεχωριστή εικόνα αποτέλεσε η διπλή διέλευση ενός ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους F-16 Viper πάνω από την περιοχή διεξαγωγής της άσκησης.

Τον γενικό συντονισμό της σχεδίασης και εκτέλεσης της άσκησης είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, υπογράμμισε τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας, της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της διεθνούς συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ανέφερε ότι η άσκηση συνέβαλε στην αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, στη δοκιμή των υφιστάμενων διαδικασιών και στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης στην κυπριακή ΑΟΖ.

Τόνισε ότι «η προστασία του θαλάσσιου χώρου, η διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρήστος Σενέκης, αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κρίσεων και την προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος ενισχύει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, επενδύοντας σε εξειδικευμένα πλωτά μέσα για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τριμερή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο της άσκησης CypEx 2026 συμμετείχαν πλωτά και εναέρια μέσα, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό των τριών χωρών.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ανέδειξε τη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Φρουράς, των κρατικών υπηρεσιών και των Ενόπλων Δυνάμεων φίλων χωρών για την αντιμετώπιση κρίσεων στη θάλασσα.

Ανέφερε ότι η άσκηση αποτέλεσε ευκαιρία αξιολόγησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και βελτίωσης της συνεργασίας των αεροναυτικών μέσων της Εθνικής Φρουράς με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις Ένοπλες Δυνάμεις των συμμετεχουσών χωρών.

Ο Διοικητής του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, Γιώργος Οικονόμου, ανέφερε ότι η άσκηση, η οποία πραγματοποιείται για ενδέκατη φορά, αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της επανέναρξης του γεωτρητικού προγράμματος στην κυπριακή ΑΟΖ.

Υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Ανέφερε, τέλος, ότι τα συμπεράσματα της άσκησης θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των εθνικών σχεδίων και των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η άσκηση ολοκληρώθηκε με την απονομή αναμνηστικών πλακετών σε εκπροσώπους των συμμετεχουσών χωρών.

ΚΥΠΕ