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Δείτε αναλυτικά τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, με διευθύνσεις, σημεία αναφοράς και τηλέφωνα επικοινωνίας.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σωκράτους Ολυμπιάδα
Λεωφόρος Τζον Κένεντι 103, κατάστημα 3, Παλλουριώτισσα. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, δίπλα από το περίπτερο «Λάμπρος», 500 μ. από το LIDL.
Τηλ.: 22210062
Τάππας Τήνια
Μετοχίου 51, καταστήματα Β-Δ, Άγιος Ανδρέας. Μετά το εστιατόριο «Το Παντοπωλείο», δίπλα από το κατάστημα «Stop and Watch».
Τηλ.: 22570999
Ξενοφώντος Ξένιος
Θεοδόση Πιερίδη 15, Τσέρι. Σε απόσταση 50 μ. απέναντι από το αρτοποιείο «Ζορπάς».
Τηλ.: 22721451, 99556039
Λιασή Μαρία
Στασίνου 36, Ακρόπολη, Στρόβολος. Στα φώτα τροχαίας Ιφιγένειας και Στασίνου, απέναντι από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου.
Τηλ.: 22679696, 95115710
Πέτρου Νικόλας
Λεωφόρος Σταυρού 29, Στρόβολος. Απέναντι από το αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ.
Τηλ.: 22313838, 97943494
Πετρίκκος Δημήτρης
Δημήτρη Χάματσου 51Β, Δάλι. Απέναντι από την εκκλησία της Παναγίας Ευαγγελίστριας.
Τηλ.: 22523500, 99934501
ΛΕΜΕΣΟΣ
Μαρνέρος Λεωνίδας
Ηλία Καννάουρου 32, Ύψωνας. Απέναντι από την «Pizza Hut» και την Τράπεζα Κύπρου.
Τηλ.: 25399702, 96669191
Πετρίδης Μιχαήλ
Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 23, Λεμεσός. Στα φώτα τροχαίας «FOUI».
Τηλ.: 25363655, 99461515
Συγγελίδου Άννα
Καραϊσκάκη 36Ζ, Λεμεσός. Απέναντι από το πρώην Κεντρικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο.
Τηλ.: 25746522, 25341824
Βασιλείου Άριστος
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 63, Λεμεσός. Απέναντι από την ψησταριά «Καπάτσος».
Τηλ.: 25580906, 99444906
Κετσιμπάσης Αναγνώστης
Ρενάτου Καρτεσίου 12, Άγιος Αθανάσιος. Σε απόσταση 100 μ. βόρεια του κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς, προς το Δημαρχείο Αγίου Αθανασίου, κοντά σε αρτοποιείο.
Τηλ.: 25326600, 99903900
ΛΑΡΝΑΚΑ
Πασχάλης Κωνσταντίνος
Λεωφόρος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, Λάρνακα. Στον δρόμο της πρώην ΑΗΚ.
Τηλ.: 24662233, 99489611
Ταντελές Νικόλας
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 30, Κίτι.
Τηλ.: 24427300, 97476760
Σμυρίλλη – Πύλα Χριστίνα
Νικοδήμου Μυλωνά 12, Λάρνακα. Απέναντι από την υπεραγορά «ΜΕΤΡΟ».
Τηλ.: 24650777, 24821580
ΠΑΦΟΣ
Αλεξίου Ελένη
Αμάλθειας 2, Πάφος. Στα φώτα τροχαίας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
Τηλ.: 26932999, 97852115
Χατζηβασίλη Σύλια
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 106, κατάστημα 1, Γεροσκήπου. Δίπλα από την υπεραγορά «Παπαντωνίου».
Τηλ.: 26222210, 97966006
Καλλασίδης Εμμανουήλ
Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς.
Τηλ.: 26221877, 97744094
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Μιχαήλ Ελένη
Λεωφόρος Πρωταρά 177, Παραλίμνι. Στον δρόμο της υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ».
Τηλ.: 23811031, 23827336
Χριστοφίδου Νικολέττα
Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος.
Τηλ.: 23742270, 95967731