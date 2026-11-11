Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δείτε αναλυτικά τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, με διευθύνσεις, σημεία αναφοράς και τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σωκράτους Ολυμπιάδα

Λεωφόρος Τζον Κένεντι 103, κατάστημα 3, Παλλουριώτισσα. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, δίπλα από το περίπτερο «Λάμπρος», 500 μ. από το LIDL.

Τηλ.: 22210062

Τάππας Τήνια

Μετοχίου 51, καταστήματα Β-Δ, Άγιος Ανδρέας. Μετά το εστιατόριο «Το Παντοπωλείο», δίπλα από το κατάστημα «Stop and Watch».

Τηλ.: 22570999

Ξενοφώντος Ξένιος

Θεοδόση Πιερίδη 15, Τσέρι. Σε απόσταση 50 μ. απέναντι από το αρτοποιείο «Ζορπάς».

Τηλ.: 22721451, 99556039

Λιασή Μαρία

Στασίνου 36, Ακρόπολη, Στρόβολος. Στα φώτα τροχαίας Ιφιγένειας και Στασίνου, απέναντι από τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου.

Τηλ.: 22679696, 95115710

Πέτρου Νικόλας

Λεωφόρος Σταυρού 29, Στρόβολος. Απέναντι από το αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ.

Τηλ.: 22313838, 97943494

Πετρίκκος Δημήτρης

Δημήτρη Χάματσου 51Β, Δάλι. Απέναντι από την εκκλησία της Παναγίας Ευαγγελίστριας.

Τηλ.: 22523500, 99934501

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μαρνέρος Λεωνίδας

Ηλία Καννάουρου 32, Ύψωνας. Απέναντι από την «Pizza Hut» και την Τράπεζα Κύπρου.

Τηλ.: 25399702, 96669191

Πετρίδης Μιχαήλ

Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 23, Λεμεσός. Στα φώτα τροχαίας «FOUI».

Τηλ.: 25363655, 99461515

Συγγελίδου Άννα

Καραϊσκάκη 36Ζ, Λεμεσός. Απέναντι από το πρώην Κεντρικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο.

Τηλ.: 25746522, 25341824

Βασιλείου Άριστος

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 63, Λεμεσός. Απέναντι από την ψησταριά «Καπάτσος».

Τηλ.: 25580906, 99444906

Κετσιμπάσης Αναγνώστης

Ρενάτου Καρτεσίου 12, Άγιος Αθανάσιος. Σε απόσταση 100 μ. βόρεια του κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς, προς το Δημαρχείο Αγίου Αθανασίου, κοντά σε αρτοποιείο.

Τηλ.: 25326600, 99903900

ΛΑΡΝΑΚΑ

Πασχάλης Κωνσταντίνος

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, Λάρνακα. Στον δρόμο της πρώην ΑΗΚ.

Τηλ.: 24662233, 99489611

Ταντελές Νικόλας

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 30, Κίτι.

Τηλ.: 24427300, 97476760

Σμυρίλλη – Πύλα Χριστίνα

Νικοδήμου Μυλωνά 12, Λάρνακα. Απέναντι από την υπεραγορά «ΜΕΤΡΟ».

Τηλ.: 24650777, 24821580

ΠΑΦΟΣ

Αλεξίου Ελένη

Αμάλθειας 2, Πάφος. Στα φώτα τροχαίας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Τηλ.: 26932999, 97852115

Χατζηβασίλη Σύλια

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 106, κατάστημα 1, Γεροσκήπου. Δίπλα από την υπεραγορά «Παπαντωνίου».

Τηλ.: 26222210, 97966006

Καλλασίδης Εμμανουήλ

Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς.

Τηλ.: 26221877, 97744094

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Μιχαήλ Ελένη

Λεωφόρος Πρωταρά 177, Παραλίμνι. Στον δρόμο της υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ».

Τηλ.: 23811031, 23827336

Χριστοφίδου Νικολέττα

Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος.

Τηλ.: 23742270, 95967731