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Δείτε αναλυτικά τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, με τις διευθύνσεις, τα σημεία αναφοράς και τους αριθμούς τηλεφώνου για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αριστοδήμου Κωνσταντίνα

Λεωφόρος Σταυρού 71Ε, Στρόβολος. Δίπλα από τη EUROBANK στη Λεωφόρο Σταυρού.

Τηλ.: 22492929, 99868844.

Χριστοδούλου Κυπρούλλα

Καρπενησίου 25Α, Λευκωσία. Κάθετος της Λεωφόρου Μακαρίου και Κένεντι.

Τηλ.: 22376960, 22378494.

Παναγή Μαρία

Πρίγκηπος Καρόλου 9, Άγιος Δομέτιος. Στον δρόμο της Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από την ACS, απέναντι από την Cryos International, πλησίον του ξενοδοχείου Άστυ.

Τηλ.: 22311725.

Κανάρη – Λεωνίδου Μαρία

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 177, Λακατάμια. Αριστερά, 100 μέτρα πριν από την υπεραγορά ΚΚΟΛΙΑΣ, με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Δευτερά.

Τηλ.: 22383566, 22358486.

Κυριακούδης Μιχάλης

Πινδάρου 8, Λευκωσία. Στον δρόμο των γραφείων του ΔΗΣΥ, δίπλα από το καφεστιατόριο Ξάδελφος.

Τηλ.: 22344877, 22773127.

Μπούλογκ Θεοδώρα

Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2, Καλλιθέα, Δάλι. Από τον κυκλικό κόμβο της Carlsberg προς τη Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200 μέτρα μετά την ταβέρνα Ιδάλιον.

Τηλ.: 22254747.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Λουκά Μήνα

Μίλτωνος 93, Ζακάκι, Λεμεσός. Δίπλα από το Photo Shine, από τα φώτα τροχαίας Πηλακούτα προς Ζακάκι, μεταξύ Reguardo Bakery και αρτοποιείου Ζορπάς.

Τηλ.: 25770090, 99000790.

Άσπρος Ανδρέας

Θεσσαλονίκης 72Α, Λεμεσός. Στον δρόμο του κινηματογράφου Οθέλλος, πλησίον της Λεωφόρου Μακαρίου.

Τηλ.: 25339066, 25331831.

Κούρτελλου Χρυστάλλα

Σπύρου Κυπριανού και Βασιλέως Κωνσταντίνου 84, Λεμεσός. Στα φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού, στον δρόμο του Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου.

Τηλ.: 25870288, 25737455.

Καμανέτς Αναστασία

28ης Οκτωβρίου 253Α, Λεμεσός. Δίπλα από την Καθολική Εκκλησία Αγίας Αικατερίνης.

Τηλ.: 25747426.

Σέμκινα Νεάρχου Αλίνα

Γρίβα Διγενή 93, Λεμεσός. Δίπλα από το οδοντιατρείο Κόκκινος, έναντι του κρησφύγετου Γρίβα.

Τηλ.: 25432240.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ζαχαρία Ζαχάρω

Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87, Αραδίππου. Σε απόσταση 500 μέτρων από την υπεραγορά Σπύρος.

Τηλ.: 24322050.

Παπαχρίστου Ελισάβετ

Λεωφόρος Παπανικολή 31Α, Λάρνακα. Στον δρόμο του Σταδίου Ανόρθωσης.

Τηλ.: 24634390, 96323458.

Μουόσα Χασάν

Γρίβα Διγενή 60, Λάρνακα. Από τα φώτα τροχαίας της Πυροσβεστικής προς το νέο κτήριο της ΑΗΚ, πλησίον της Ελληνικής Τράπεζας.

Τηλ.: 24400635, 96472961.

ΠΑΦΟΣ

Θρασυβουλίδου Ραφαέλα

Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 60, Πάφος. Σε απόσταση 200 μέτρων πριν από το MALL, έναντι του COSMIC BOWLING.

Τηλ.: 26600888.

Ερωτοκρίτου Άννα

Βασιλέως Στασίκου, κατάστημα 3, Προδρόμι.

Τηλ.: 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Κιαγιάς Γιώργος

Σωτήρας 6Α, Παραλίμνι. Πλησίον της κλινικής Λητώ.

Τηλ.: 23827020, 23744353.

Γερολέμου Πετρούλα

Αχυρώνα 2, Αυγόρου.

Τηλ.: 23922931.