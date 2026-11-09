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Νέα δεδομένα για μια από τις δυσκολότερες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν ηλικιωμένοι ασθενείς με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια φέρνει μεγάλη βρετανική μελέτη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, η προετοιμασία για αιμοκάθαρση δεν προσέφερε σαφές πλεονέκτημα έναντι της οργανωμένης συντηρητικής φροντίδας σε συγκεκριμένη ομάδα ηλικιωμένων με πολλαπλά προβλήματα υγείας.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 445 ασθενών από 31 νεφρολογικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόκειται για την κλινική δοκιμή Prepare for Kidney Care, η οποία σχεδιάστηκε για να απαντήσει σε ένα ουσιαστικό ερώτημα: Ποια θεραπευτική προσέγγιση προσφέρει καλύτερη διάρκεια και ποιότητα ζωής στους ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια;

Τι έδειξε η μελέτη

Περίπου τρεις στους τέσσερις συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 80 ετών και άνω. Οι υπόλοιποι ήταν 65 έως 79 ετών και αντιμετώπιζαν πρόσθετα προβλήματα υγείας.

Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η πρώτη ακολούθησε διαδικασία προετοιμασίας για αιμοκάθαρση, ενώ η δεύτερη εντάχθηκε σε οργανωμένο πρόγραμμα συντηρητικής αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας, χωρίς αιμοκάθαρση.

Η παρακολούθηση διήρκεσε κατά μέσο όρο τεσσεράμισι χρόνια.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι καμία από τις δύο προσεγγίσεις δεν υπερείχε ως προς τη συνολική εκτίμηση της διάρκειας και της ποιότητας ζωής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι μόλις το 28% των ασθενών που είχαν προετοιμαστεί για αιμοκάθαρση χρειάστηκε τελικά να ξεκινήσει τη διαδικασία.

Τι σημαίνει συντηρητική φροντίδα

Η συντηρητική αντιμετώπιση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της θεραπείας.

Περιλαμβάνει συστηματική ιατρική παρακολούθηση, αντιμετώπιση συμπτωμάτων, φαρμακευτική αγωγή όπου χρειάζεται και υποστήριξη του ασθενούς με στόχο την καλύτερη δυνατή καθημερινότητα.

Η αιμοκάθαρση, από την άλλη, μπορεί να απαιτεί συχνές μετακινήσεις, πολύωρες συνεδρίες και πρόσθετες ιατρικές παρεμβάσεις, κάτι που για ορισμένους ιδιαίτερα ευάλωτους ασθενείς αποτελεί σημαντική επιβάρυνση.

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Νεφρολογίας Fergus Caskey, εξήγησε ότι τα ευρήματα υποστηρίζουν την ανάγκη να παρουσιάζονται και οι δύο επιλογές στους κατάλληλους ασθενείς, ώστε η απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με τη θεραπευτική ομάδα.

Δεν αφορά όλους τους νεφροπαθείς

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν αφορούν ασθενείς που ήδη υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ούτε νεότερους ή πιο εύρωστους ασθενείς, για τους οποίους η αιμοκάθαρση και η μεταμόσχευση παραμένουν καθιερωμένες θεραπευτικές επιλογές.

Το βασικό μήνυμα της έρευνας δεν είναι ότι η αιμοκάθαρση πρέπει να αποφεύγεται, αλλά ότι στους ηλικιωμένους με πολλαπλά προβλήματα υγείας η θεραπεία χρειάζεται να προσαρμόζεται στις ανάγκες, στις προτεραιότητες και στη συνολική κατάσταση κάθε ανθρώπου.