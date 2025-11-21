Ξέσπασμα από ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση τον περασμένο μήνα στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Τα νυκτερινά ραντεβού, η ανυπαρξία μεταφορικών μέσων, η αδυναμία των ασθενών να μεταβούν σε νοσηλευτήρια και μονάδες αιμοκάθαρσης και το ψηλό κόστος των κομίστρων, στην πρώτη γραμμή, με τους ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους να καταφεύγουν στην ΟΣΑΚ προκειμένου να λάβουν καθοδήγηση και βοήθεια.

Τον Οκτώβριο, ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, «παρατηρήσαμε μια αυξημένη ροή παραπόνων από ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Τα προβλήματα, σε εμάς ήταν γνωστά ωστόσο φαίνεται ότι ο αριθμός των ασθενών που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες που χρειάζεται καθημερινά μεγαλώνει».

Τα παράπονα που έλαβε το Παρατηρητήριο αφορούν «είτε τα ωράρια των ραντεβού που δίνονται, μάλλον λόγω μεγάλου αριθμού ασθενών ή υποστελέχωσης κάποιων τμημάτων στους αιμοκαθερόμενους είτε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη μετάβαση τους από τα σπίτια τους στα νοσοκομεία και αντίστροφα».

Συγκεκριμένα, με την ΟΣΑΚ επικοινώνησε:

Συγγενής δύο ασθενών οι οποίοι δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν αυτοκίνητο προκειμένου να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται, υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν ταξί για τη μεταφορά τους στη μονάδα αιμοκάθαρσης και στη συνέχεια στο σπίτι τους, με πολύ σημαντικό οικονομικό κόστος. Ζητήθηκε ενημέρωση για το αν υπάρχει κάποια οικονομική βοήθεια προκειμένου να εξασφαλίζουν την μεταφορά τους οι ασθενείς χωρίς να καταβάλλουν κάθε εβδομάδα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό.

Επίσης ασθενής ο οποίος υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα ανέφερε ότι οι ώρες κατά τις οποίες προγραμματίζεται το ραντεβού του τον υποχρεώνουν να επιστρέφει στο σπίτι του πολύ αργά το βράδυ.

Άλλος ασθενής ζήτησε σταθερό ωράριο προκειμένου να προγραμματίζει τη μεταφορά του καθώς το κόστος μετάβασης, κυρίως όταν το ραντεβού του είναι σε ώρες που δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι πολύ ψηλό.

Αυτά τα παράπονα «μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόβλημα το οποίο μάλιστα φαίνεται να οξύνεται».

Κυρίως, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασθενείς ζουν σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, είπε ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, «φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι ακόμα πιο μεγάλο διότι εντός αστικών κέντρων υπάρχει και κάποια βοήθεια σε ότι αφορά τη μεταφορά στις μονάδες αιμοκάθαρσης από συνδέσμους νεφροπαθών».

«Ως ΟΣΑΚ θα προχωρήσουμε σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα προκειμένου, αν μη τι άλλο, να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους που ζουν εκτός αστικών κέντρων για να μην προγραμματίζονται τα ραντεβού τους σε ωράρια που δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ την κατάσταση. Αυτό βεβαίως δεν αποτελεί λύση και σίγουρα το να χρησιμοποιεί ταξί ένας ασθενής ακόμα και αν βρίσκεται στην πόλη, το κόστος είναι τεράστιο και αυτό δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πρέπει να βρεθούν λύσεις».