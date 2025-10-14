Ένας από τους μεγαλύτερους αριθμούς παραπόνων που δέχθηκε, από της ιδρύσεως του, το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών, καταγράφηκε τον περασμένο μήνα με τον αριθμό των αναφορών για ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια, παραμέληση ή ελλιπή φροντίδα ασθενών να παρουσιάζει, για άλλο έναν μήνα, αύξηση. Μάλιστα, κάποιες από τις καταγγελίες αφορούν ασθενείς που απεβίωσαν με τις οικογένειες τους να έχουν ήδη αποταθεί στις αρμόδιες Αρχές για επίσημη διερεύνηση.

Οι πολίτες ανέφεραν, επίσης, πολύωρη παραμονή τους στα ΤΑΕΠ χωρίς να τυγχάνουν τις απαραίτητης ενημέρωσης για την κατάσταση της υγείας τους, παραμέληση εντός ΤΑΕΠ ή θαλάμων νοσηλείας με αποτέλεσμα να προκληθούν επιπλοκές, αλλά και χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες, όπως υποστήριξαν, είτε δεν πήγαν καλά, είτε εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν αχρείαστες ή επιδείνωσαν την κατάσταση των ασθενών.

Οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται στα συνολικά 57 παράπονα του μηνός Σεπτεμβρίου και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο του 2025 με 61 συνολικά παράπονα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα παράπονα που αφορούν ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια ή ελλιπή φροντίδα κατά τη διάρκεια νοσηλείας που, σύμφωνα με τους παραπονούμενους πολίτες, οδήγησαν στον θάνατο των ασθενών.

Λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών ο «Φ» μεταφέρει αυτολεξεί τα περιστατικά, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί επίσημα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου:

>> «Επιστολή κοινοποιήθηκε στην ΟΣΑΚ και αφορά παράπονο προς τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με τις συνθήκες νοσηλείας και τα πιθανά σφάλματα που οδήγησαν στον θάνατο ηλικιωμένης ασθενούς, η οποία βρισκόταν σε νοσηλεία. Σύμφωνα με την περιγραφή, η ασθενής εισήχθη με σοβαρά προβλήματα υγείας, παρέμεινε για πολλές ώρες χωρίς ιατρική φροντίδα στα επείγοντα, και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της παρουσιάστηκαν σοβαρές καθυστερήσεις και ελλείψεις στη διάγνωση, στην αντιμετώπιση λοίμωξης και στη χορήγηση της κατάλληλης αντιβίωσης. Η οικογένεια αναφέρει, επίσης, ανεπαρκή ενημέρωση, έλλειψη ιατρικής παρουσίας, προβλήματα προσωπικού, ακατάλληλες συνθήκες στον θάλαμο, καθώς και ανάρμοστη συμπεριφορά συγκεκριμένων μελών του νοσηλευτικού προσωπικού. Η επιστολή επισημαίνει συγκεκριμένες παραλείψεις και καθυστερήσεις που, κατά την οικογένεια, συνέβαλαν στον θάνατό της.

>> Ηλικιωμένος ασθενής, μετά από χειρουργική επέμβαση, ενημερωνόταν από τους θεράποντες ιατρούς ότι η μετεγχειρητική του πορεία εξελισσόταν ομαλά. Ο ίδιος, ωστόσο, ανέφερε ότι αισθανόταν πως κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του, μέχρι που τελικά απεβίωσε. Διενεργήθηκε νεκροψία, ωστόσο, τα αποτελέσματα καθυστερούν να εκδοθούν, γεγονός που προκαλεί ανησυχία και ερωτήματα στην οικογένεια».

Πέραν των καταγγελιών αυτών, το Παρατηρητήριο Ασθενών, πολίτες αποτάθηκαν στην ΟΣΑΚ και για περιπτώσεις που αφορούν επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους, επανάληψη χειρουργικών επεμβάσεων ή λάθη που οδήγησαν σε μη αναστρέψιμες βλάβες.

>> «Κοινοποιήθηκε επιστολή καταγγελίας για περιστατικό σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Η ασθενής προσήλθε με σοβαρά συμπτώματα, ωστόσο, το προσωπικό του Τμήματος υποτίμησε τη σοβαρότητα της κατάστασης και απέδωσε λανθασμένα τα συμπτώματα σε ψυχολογικά αίτια, χωρίς να προχωρήσει στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αξιολόγηση. Την επόμενη ημέρα, διαπιστώθηκε ότι η ασθενής έπασχε από σοβαρή επιπλοκή οποία είχε ήδη προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη και οδήγησε σε χειρουργική επέμβαση.

>> Πολίτης σε παράπονο του περιγράφει περίπτωση σοβαρής ιατρικής αμέλειας/ παράλειψης κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης. Ο ασθενής ενημερώθηκε αρχικά ότι η επέμβαση θα ήταν ελάχιστα επεμβατική και μικρής διάρκειας, όμως τελικά πραγματοποιήθηκε μεγάλη τομή και διήρκησε διπλάσιο χρόνο, χωρίς ενημέρωση της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, δεν επιλύθηκε το αρχικό πρόβλημα για το οποίο υποβλήθηκε ο ασθενής σε χειρουργείο. Μετά το χειρουργείο, ο γιατρός (όπως υποστηρίζει η οικογένεια και ο ίδιος ο ασθενής) παρείχε αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη δεύτερης επέμβασης. Ο ασθενής έλαβε δεύτερη ιατρική γνωμάτευση κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε καμία βελτίωση και το πρόβλημα παρέμενε. Ο ασθενής αναγκάστηκε να υποβληθεί εκ νέου σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ανέπτυξε μόλυνση στην αρχική τομή.

>> Κοινοποιήθηκε καταγγελία σχετικά με τη νοσηλεία ηλικιωμένης ασθενούς στην οποία περιγράφεται σειρά σοβαρών παραλείψεων και κακής διαχείρισης κατά τη διάρκεια της παραμονής και του εξιτηρίου της. Οι συγγενείς καταγγέλλουν καθυστέρηση και ανεπαρκή ενημέρωση για τη μεταφορά της ασθενούς σε θάλαμο, πλήρη έλλειψη επικοινωνίας και απαγόρευση επισκεπτηρίου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, παραμέληση της υγιεινής και προσωπικών αναγκών, καθώς και σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία εξιτηρίου και μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας διαθέσιμου ασθενοφόρου και της ανάγκης να χρησιμοποιηθεί ιδιωτική μεταφορά.

Το Παρατηρητήριο Ασθενών, όπως τονίστηκε στον «Φ» δεν διερευνά καταγγελίες που αφορούν ενδεχόμενο ιατρικής αμέλειας αλλά παραπέμπει τους πολίτες στις αρμόδιες Αρχές. Ωστόσο, τα σχετικά παράπονα καταγράφονται και η ΟΣΑΚ ενημερώνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποθέσεις προχωρήσουν στα Δικαστήρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι πολίτες αποφεύγουν να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία αφού θεωρούν ότι δεν θα πετύχουν κάτι επί της ουσίας.