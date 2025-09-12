Ήθελε να περάσει λίγες μέρες με τη σύζυγο του στο εξοχικό τους στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Δεν τα κατάφερε. Η Μονάδα Αιμοκάθαρσης του νοσηλευτηρίου του χάλασε τα σχέδια. Είναι αιμοκαθαιρόμενος ασθενής και υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα. Προκειμένου να περάσει λίγες ημέρες στο εξοχικό του με τη σύζυγο του, έπρεπε να προχωρήσει στις απαραίτητες διευθετήσεις ώστε να μη χάσει τη θεραπεία του κατά τη διάρκεια των διακοπών. Για να το πετύχει αυτό, αποτάθηκε στο νοσοκομείο της Αμμοχώστου ζητώντας να υποβάλλεται έστω και σε δύο (αντί τρεις) θεραπείες την εβδομάδα. Η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική. Αποτέλεσμα δεν πήγε ποτέ διακοπές όπως το προγραμμάτιζε.

«Δεν είναι ο μοναδικός αιμοκαθαιρόμενος ασθενής που υποβάλλει παρόμοιο αίτημα στη μονάδα αιμοκάθαρσης του συγκεκριμένου νοσοκομείου και λαμβάνει αρνητική απάντηση», ανέφερε στον «Φ» ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μάριος Κουλούμας, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις και συγκεκριμένα, όπως πληροφορηθήκαμε, 44 περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασθενείς ζήτησαν προσωρινή εξυπηρέτηση τους και πήραν αρνητική απάντηση. Εάν ο ασθενής αποταθεί στην ΟΣΑΚ ή σε κάποιο βουλευτή, πολιτικό ή άλλο αρμόδιο, τότε έχει πιθανότητες να εξυπηρετηθεί, εάν δεν το πράξει, δυστυχώς, η απάντηση παραμένει αρνητική. Αυτό, μάλιστα, το γνωρίζουμε διότι ασθενείς που αποτάθηκαν στην ΟΣΑΚ μετά από δική μας παρέμβαση εξυπηρετήθηκαν».

Η αδιάκοπή πρόσβαση στην επιβαλλόμενη για τον ασθενή θεραπεία, «είναι ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα των ασθενών και η άρνηση, στη διευκόλυνση του ασθενούς από τον οποιονδήποτε, πόσο μάλλον από ένα νοσοκομείο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχθούμε. Καμία δικαιολογία και κανένα ελαφρυντικό δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις», ανέφερε ο κ. Κουλούμας διευκρινίζοντας πως «όλοι γνωρίζουμε ότι οι μονάδες αιμοκάθαρσης είναι πιεσμένες. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για να κλείνουμε ασθενείς στα σπίτια τους, να μην τους δίνουμε το δικαίωμα να περάσουν, έστω και λίγες ημέρες, με την οικογένεια τους σε διακοπές. Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς αντιμετωπίζουν πολλές άλλες δυσκολίες και για να πάνε διακοπές πρέπει να μεριμνήσουν για τη σωστή τους διατροφή, τη φαρμακευτική τους αγωγή και όλα όσα χρειάζονται. Στην περίπτωση της αιμοκάθαρσης που στην κυριολεξία είναι η θεραπεία που τους κρατά στη ζωή δεν υπάρχει περιθώριο για εκπτώσεις. Άρα, όταν τους λέμε “όχι” σημαίνει τους καταδικάζουμε στην ακινησία, στον εγκλεισμό τους, στην κατάθλιψη, στην ταλαιπωρία των ιδίων και των υπολοίπων μελών της οικογένειας τους. Εάν οι επαγγελματίες σε ένα νοσηλευτήριο δεν μπορούν να το αντιληφθούν αυτό, τότε σίγουρα έχουμε πρόβλημα στην Κύπρο», είπε ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ.

Ο Μάριος Κουλούμας, δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στο συγκεκριμένο συμβάν: «Σύμφωνα με τα όσα η Ομοσπονδία γνωρίζει, από αναφορές ασθενών, η άρνηση στην προσωρινή εξυπηρέτηση νεφροπαθών, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα στη συγκεκριμένη Μονάδα. Έχουν φθάσει κοντά μας πολύ σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο συμπεριφοράς των δύο γιατρών που τη στελεχώνουν αλλά και τις ώρες κατά τις οποίες οι γιατροί αυτοί, βρίσκονται δίπλα στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους». Άρα, είπε ο κ. Κουλούμας, «έχουμε μπροστά μας ένα περίπλοκο πρόβλημα και αναμένουμε από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να παρέμβει και να το λύσει».

Για παράδειγμα, υποστήριξε, «ασθενείς μας έχουν αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους δεν υπάρχει γιατρός. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο υποτίθεται ότι το είχαμε λύσει στην Κύπρο. Δεν είναι δυνατό και σίγουρα είναι επικίνδυνο να βρίσκονται ασθενείς σε μηχανή αιμοκάθαρσης και να μην βρίσκεται εξειδικευμένος, ειδικός γιατρός στο νοσοκομείο». Επιπρόσθετα, «έχουμε αναφορές για τα ωράρια εργασίας των γιατρών που υπηρετούν στη συγκεκριμένη μονάδα με συχνές απουσίες τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και όταν η μονάδα αιμοκάθαρσης βρίσκεται σε λειτουργία και παρουσία τους στο νοσηλευτήριο τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες».

Ως ΟΣΑΚ, είπε, «έχουμε επικοινωνήσει με την αρμόδια διεύθυνση του ΟΚΥπΥ και αναφέραμε τα προβλήματα που φθάνουν κοντά μας. Δυστυχώς, όπως διαπιστώνουμε κεντρικά, στον Οργανισμό, δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για σοβαρές λύσεις αφού, μεταξύ άλλων, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος παραίτησης των γιατρών και παράλυσης έτσι του νεφρολογικού τμήματος και της μονάδας αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου. Ακόμα και μετά την καταγγελία του ασθενούς που έλαβε αρνητική απάντηση στο αίτημα του για προσωρινή εξυπηρέτηση του από το νοσοκομείο Αμμοχώστου, όταν ως ΟΣΑΚ αποταθήκαμε επίσημα με επιστολή για να μας δοθούν απαντήσεις, δεν λάβαμε καμία απάντηση (μέχρι αυτή τη στιγμή)», είπε καταλήγοντας ο κ. Κουλούμας.