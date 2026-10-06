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Λίγες ώρες μετά τη χθεσινή εξαγγελία πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου από τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων Europa Press μετέδωσε ότι σήμερα Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να εγκρίνει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες τα δύο πολυσυζητημένα διατάγματα για την στεγαστική κρίση στη χώρα.

Η είδηση για επαναφορά των διαταγμάτων δεν είχε διαψευστεί από την ισπανική κυβέρνηση μέχρι αργά χθες.

Τα δύο διατάγματα είχαν χαιρετιστεί από συνδέσμους ενοικιαστών και πολλούς κοινωνικούς φορείς, καθώς δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί κατέβηκαν στους δρόμους τις τελευταίες 15 ημέρες, διαδηλώνοντας εναντίον της κορύφωσης της στεγαστικής κρίσης, με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμα στο οποίο έζησε για 70 χρόνια.

Το πρώτο διάταγμα περιλαμβάνει μέτρα προστασίας ευάλωτων ενοικιαστών από εξώσεις και το δεύτερο προβλέπει παράταση/ανανέωση ενοικιαστηρίων συμβολαίων υπό προϋποθέσεις.

Ωστόσο, τα δύο διατάγματα απορρίφθηκαν την περασμένη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, από τη δεξιά πλειοψηφία στο ισπανικό κοινοβούλιο. Την ψηφοφορία έκρινε το κόμμα Junts, της Καταλωνίας, το οποίο συντάχθηκε με το δεξιό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox.

Σε αντίδραση στην καταψήφιση των διαταγμάτων, ο Σάντσεθ απευθύνθηκε χθες στον ισπανικό λαό, ανακοινώνοντας τη διενέργεια πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου. Η ισπανική αντιπολίτευση χαιρέτισε την προκήρυξη εκλογών, με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα να εκφράζει αισιοδοξία ότι θα εξασφαλίσει πλειοψηφία και θα αναλάβει την εξουσία. Ήδη, οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν να προηγείται του σοσιαλιστικού κόμματος του κ. Σάντσεθ.

Η Μόνιμη Επιτροπή

Το ισπανικό σύνταγμα επιτρέπει στο Υπουργικό Συμβούλιο να παίρνει αποφάσεις και να εγκρίνει διατάγματα, ακόμα και αν το κοινοβούλιο έχει διαλυθεί ενόψει εκλογών. Ωστόσο, τα διατάγματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν, εκτός εάν εγκριθούν από τη λεγόμενη Μόνιμη Επιτροπή, που αποτελείται από 69 μέλη της Βουλής, τα οποία διορίζονται αναλόγως της εκλογικής δύναμης των κομμάτων. Η Μόνιμη Επιτροπή αναμένεται να κληθεί εντός 30 ημερών από ενδεχόμενη έγκριση των διαταγμάτων από το Υπουργικό, για να τοποθετηθεί.

Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, η σύνθεση της επιτροπής, αν και αναλογική, δυνατό να μην εκφράζει απόλυτα τη δεξιά πλειοψηφία που είχε απορρίψει τα διατάγματα την περασμένη Παρασκευή. Δηλαδή, η Κυβέρνηση Σάντσεθ φαίνεται να έχει έστω μικρές πιθανότητες να περάσει από τη Μόνιμη Επιτροπή την στεγαστική της πολιτική.

Ακόμα όμως και αν τα διατάγματα απορριφθούν για δεύτερη φορά από την πλειοψηφία, ο Σάντσεθ διευκολύνεται να αξιοποιήσει την αρνητική ψήφο για να συσπειρώσει την ισπανική αριστερά στο πλευρό των σοσιαλιστών, καθώς επίσης και άλλους ψηφοφόρους που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες κατά των ακριβών ενοικίων, των εξώσεων και της σοβαρής έλλειψης προσιτής στέγης στις ισπανικές πόλεις.

Σάντσεθ και Φεϊχό στις πρώτες τους δηλώσεις

Στο χθεσινό του διάγγελμα, ο Πέδρο Σάντσεθ, που είναι πρωθυπουργός από το 2018, κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν εάν θέλουν «να προσχωρήσουν στο ακροδεξιό ρεύμα, που οδηγεί σε οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά» ή να δώσουν στην Ισπανία «ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία», ώστε η χώρα «να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο της ανοιχτής κοινωνίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης», καθώς και «παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ειρήνη, τον φεμινισμό και την ευημερία».

«Πρέπει να κινητοποιηθούμε και να εξασφαλίσουμε μια πολύ ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Μια πλειοψηφία που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που θέτουν οι ελίτ και να συνεχίσουμε τον μετασχηματισμό της Ισπανίας», είπε σε άλλο σημείο.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος (PP), του μεγαλύτερου κόμματος της ισπανικής αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, κάλεσε τους ψηφοφόρους να απορρίψουν την υφιστάμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση συνασπισμού και να οδηγήσουν το συντηρητικό κόμμα στην εξουσία στις επικείμενες πρόωρες εκλογές. «Το ερώτημα που θέτω στους ψηφοφόρους είναι αν θέλουν αυτό που βιώνουμε σήμερα να συνεχιστεί για άλλα τέσσερα χρόνια ή αν θέλουν να δώσουν μια ευκαιρία στην αλλαγή», δήλωσε.