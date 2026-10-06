Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Θυμίζουν την υπόθεση της Χλώρακας όσα απαράδεκτα συμβαίνουν τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια στο συγκρότημα Φιλάντα στη Λάρνακα, που οφείλονται εν πολλοίς στην αδυναμία των αρμόδιων Υπηρεσιών να βάλουν τάξη και να προστατεύσουν τους νόμιμους κατοίκους, οι οποίοι καταγγέλλουν ακόμη κι απειλές κατά της ζωής τους.

Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελούν οι κλοπές ρεύματος και νερού, αλλά και το ότι κάποιοι συνάνθρωποί μας, ανάμεσά τους και παιδιά διαμένουν στο χώρο υπό αθλιότατες συνθήκες. Οι κάτοικοι δε, κάνουν λόγο για σπείρα αλλοδαπών, που ενοικιάζει παράνομα περίπου 30 διαμερίσματα, τα πλείστα εκ των οποίων ανήκουν σε εταιρεία που είναι υπό εκκαθάριση από το 2014.

Όσα συμβαίνουν στο Φιλάντα έχουν αναδειχθεί πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τον τελευταίο Μάιο όταν έχασε τη ζωή του ένας αλλοδαπός και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, αφού πήδηξαν από μπαλκόνια της πολυκατοικίας για να μη συλληφθούν, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν κατάφεραν οι αρμόδιες Υπηρεσίες να συνεργαστούν και να δώσουν μόνιμη λύση.

Το θέμα αναδείχθηκε ξανά από τους νόμιμους κατοίκους, οι οποίοι προσπαθούν εναγωνίως να λάβουν μέτρα στο συγκρότημα, επειδή έχει κηρυχθεί, πριν από λίγες εβδομάδες, ως επικίνδυνο από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής, Μάριο Φωτίου, όταν την περασμένη εβδομάδα προσπάθησαν να σταματήσουν τις παράνομες συνδέσεις ρεύματος και νερού, δέχθηκαν απειλές κατά της ζωής τους.

«Έχουμε απώλεια νερού 60%, το οποίο επιβαρύνονται οι νόμιμοι κάτοικοι. Ό,τι κλέβουν το πληρώνουμε εμείς. Οι πληροφορίες μας είναι πως χρεώνουν κατά κεφαλή τους ενοικιαστές, πέραν από τα ενοίκια. Είχε άτομο που μας είπε ότι σε ένα μήνα τον χρέωσαν €100 (σ.σ για νερό και ρεύμα)», ανέφερε στο philenews o κ. Φωτίου.

Πρόσθεσε, επίσης, πως αυτοί που κατέλαβαν παράνομα μέρος του συγκροτήματος «έκλεισαν χώρο και τον έκαναν νηπιαγωγείο για φύλαξη παιδιών», ενώ παλαιότερα είχαν δημιουργήσει και κουρείο. «Ο πρώτος όροφος είχε κλειστούς διαδρόμους, τους οποίους εμείς με πολύ μεγάλο κόστος ανοίξαμε. Ψηλώσαμε, όμως, τα χέρια μετά τις απειλές. Πρέπει να ελέγξει το Γραφείο Ευημερίας και τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ενοίκων», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως στα δύο από τα πέντε κτήρια η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη.

«Έχουμε κάνει καταγγελίες και έχουμε δώσει και ονόματα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε ανταπόκριση. Η Αστυνομία μας είπε πως δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι», σημείωσε. Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει ενημερώσει μέσω επιστολών, εν τω μεταξύ, μεταξύ άλλων τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον αρχηγό Αστυνομίας, τον υφυπουργό Μετανάστευσης και την υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ο «Φ» ζήτησε τη θέση της Αστυνομίας, ο εκπρόσωπος Τύπου της οποίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε πως «εμείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ενεργούμε με διάφορες δράσεις είτε είναι επιχειρήσεις για σύλληψη παρανόμων, είτε για διερεύνηση των διάφορων καταγγελιών. Όπως σημείωσε «γίνονται προσπάθειες σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για να εξευρεθεί μια μόνιμη λύση, στα πλαίσια του νόμου».

Μέλη της ΑΗΚ με τη συνοδεία αστυνομικών, εν τω μεταξύ, μετέβησαν χθες στο χώρο προσπαθώντας να εντοπίσουν πιθανές παρανομίες. «Είναι μια κατάσταση που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια», ανέφερε στην εφημερίδα μας η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως, με βάση τη νομοθεσία, η Αρχή Ηλεκτρισμού δεν μπορεί να επέμβει εντός του κτηρίου.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, δήλωσε χθες στην κρατική τηλεόραση πως για να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα θα πρέπει να εμπλακούν όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και οι τοπικές Αρχές. «Πρέπει να δούμε ο καθένας τι μας αναλογεί και να προχωρήσουμε σε μέτρα», τόνισε, υποδεικνύοντας πως τα θέματα που είδαν το φως της δημοσιότητας πρέπει να τύχουν χειρισμού από την Αστυνομία, την οποία ενημέρωσε, όπως είπε, και ο ίδιος.