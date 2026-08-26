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Το φθινόπωρο, στη σκηνή της Αξιοθέας θα συναντηθούν δημιουργοί από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία, σε ένα πρόγραμμα που δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές καλλιτεχνικές γλώσσες και πολιτισμικές αναφορές.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που επεκτείνεται θεματολογικά από την αρχαία τραγωδία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη μουσική, τον χορό, την πολυμεσική έκφραση και τις μουσικές παραδόσεις διαφορετικών πολιτισμών, συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο το 29ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε μια συναυλία-ορόσημο για τη μακροχρόνια ιστορία του, το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου υποδέχεται τον Ντομινίκ Μίλερ, έναν από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ο οποίος στη μακρά διεθνή πορεία του έχει συνεργαστεί με κορυφαίες προσωπικότητες μεταξύ των οποίων οι Στινγκ, Φιλ Κόλλινς, Πίτερ Γκάμπριελ, Τίνα Τέρνερ, Μπράιαν Άνταμς, Πολ Γιανγκ κ.ά.

Το μουσικό μέρος του προγράμματος κινείται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα: από την τζαζ και τον αυτοσχεδιασμό έως το ρεμπέτικο, τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, αλλά και τις μουσικές γλώσσες της Ανατολικής Ασίας.

Εκτός από τον Μίλλερ, η Αξιοθέα θα υποδεχθεί δύο κορυφαίους Γάλλους μουσικούς της σύγχρονης τζαζ, τον σαξοφωνίστα Εμίλ Παριζιέν και τον ακορντεονίστα Βενσάν Πεϊρανί, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα ρεπερτόριο εμπνευσμένο από το τανγκό, αλλά ανοιχτό στην τζαζ, την κλασική μουσική και τον αυτοσχεδιασμό.

Στο ίδιο μουσικό τοπίο εντάσσονται ο Σταύρος Λάντσιας με το Piano Trio+ και τον κιθαρίστα Μπάμπη Τυρόπουλο, το Dimitris Miaris Quintet με ένα αφιέρωμα στον πρωτοπόρο του bebop Bud Powell, καθώς και το Elana Sasson Quartet, ένα διεθνές σχήμα που φέρνει σε δημιουργικό διάλογο μουσικούς από τις ΗΠΑ, την Κολομβία, την Κύπρο και το Βέλγιο με μουσικές συνθέσεις που συνδέουν τις κουρδικές και περσικές μουσικές παραδόσεις με τη σύγχρονη τζαζ και τις μεσογειακές επιρροές.

Στην ίδια ενότητα, οι μουσικές παραδόσεις λειτουργούν ως ζωντανό υλικό για νέες δημιουργικές συνθέσεις και συναντήσεις. Το Καφέ Μπαλκάν συναντά τον σπουδαίο Βούλγαρο δεξιοτέχνη του καβαλιού Theodosii Spassov σε ένα μουσικό ταξίδι από τη Μεσόγειο στα Βαλκάνια, ενώ ο Γιώργος Τζώρτζης και το σχήμα «Αρχή διά του Ρεμπέτικου» διατρέχουν την ιστορία και τις μεταμορφώσεις του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού.

Ο Χρίστος Πέτρου, με τη Γέφυρα, συνδέει την ποίηση με την ελληνική και κυπριακή μουσική παράδοση με σύγχρονες συνθετικές και ενορχηστρωτικές προσεγγίσεις, ενώ στις Φωλιές του Βασίλη Φιλίππου, οι μουσικές παραδόσεις της ανατολικής Μεσογείου συνομιλούν με την κυπριακή διάλεκτο, τον αυτοσχεδιασμό και τους σύνθετους ρυθμούς.

Η μουσική γεωγραφία του Φεστιβάλ ανοίγεται ακόμη περισσότερο προς την ανατολή, προς την Κορέα, με το ντουέτο Dal:um, που αξιοποιεί τις εκφραστικές δυνατότητες δύο παραδοσιακών κορεατικών εγχόρδων, δημιουργώντας έναν ήχο βαθιά ριζωμένο στην παράδοση και ταυτόχρονα απολύτως σύγχρονο. Παράλληλα, το TratSik String Quartet παρουσιάζει έργα επτά Κύπριων συνθετών της νεότερης γενιάς σε ένα εγχείρημα δημιουργίας νέου ρεπερτορίου για κουαρτέτο εγχόρδων, εμπνευσμένου από την κυπριακή μουσική παράδοση.

Το θέατρο στο Β΄ μέρος του Φεστιβάλ διατρέχεται έντονα από τη μνήμη, την Ιστορία και την ανθρώπινη σύγκρουση. Η Θεατρική Ομάδα Persona παρουσιάζει τους Επτά επί Θήβας του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Λέας Μαλένη, αξιοποιώντας την αρχαία τραγωδία ως αφετηρία για μια σύγχρονη αναμέτρηση με τον πόλεμο, τον ξεριζωμό και τα συλλογικά τραύματα.

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.) επαναφέρει, σε μία και μοναδική παράσταση αφιερωμένη στη μνήμη του Μιχάλη Πιερή, το ιστορικό Χρονικό της Κύπρου του Λεοντίου Μαχαιρά, ενώ ο Αργύρης Μπακιρτζής παρουσιάζει τη Δημοπρασία του Σταύρου Τσιώλη, μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό και μετατρέπει την αποτυχημένη δημοπρασία ενός ηλικιωμένου σε αλληγορία για τη μοναξιά, τη ματαίωση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο σύγχρονος χορός και η πολυμεσική έκφραση αποτελούν έναν ακόμη άξονα του προγράμματος. Στο Φρέαρ, η μνήμη γίνεται μια διαδικασία βύθισης και ανάδυσης, με την αρχαία κυπριακή τέχνη της Λίθινης Εποχής να μεταπλάθεται σε μια σύγχρονη, αφαιρετική σκηνική γλώσσα, όπου το σώμα και η ζωντανή ηλεκτρονική μουσική συνυπάρχουν οργανικά.

Στο Υπογλώσσιο νυχτερινόΥπογλώσσιο νυχτερινό, η ποίηση της Στέλλας Βοσκαρίδου γίνεται αφετηρία για μια μουσικοαφηγηματική παράσταση του Ανδρέα Παπαπέτρου, ενώ το Songs from the Garden φέρνει επί σκηνής τέσσερις Κύπριες δημιουργούς σε μια πολυμεσική σύνθεση μουσικής, αφήγησης και σύγχρονης κουκλοθεατρικής έκφρασης.

Για τους μικρούς φίλους της Αξιοθέας, το Φεστιβάλ προτείνει την παράσταση Ο Καραγκιόζης και ο θησαυρός της Κύπρουτης ομάδας «Σκιολόγοι», στην οποία, μέσα από το χιούμορ και τη σατιρική δύναμη του θεάτρου σκιών, αναδεικνύεται ο πραγματικός πλούτος ενός τόπου.

Με αυτό το πολυφωνικό πρόγραμμα, το Β΄ μέρος του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου μετατρέπει και πάλι την αυλή της Αξιοθέας σε τόπο συνάντησης ανάμεσα σε εποχές, πολιτισμούς, παραδόσεις και σύγχρονες μορφές έκφρασης.

Πέρα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο για σχεδόν 30 χρόνια στηρίζει και αναπτύσσει με συνέπεια το ετήσιο Πολιτιστικό Φεστιβάλ, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Β΄ μέρους συνέβαλαν η Πρεσβεία της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Κύπρο, η Πρεσβεία της Ιρλανδίας, το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού της Νότιας Κορέας, το Korea Arts Management Service, το Arts Council Korea, η Φιλοσοφική Σχολή και το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου (Σεπτέμβριος–Οκτώβριος) είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην κεντρική εδώ

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